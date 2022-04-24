«أنا لا أدخن.. أنا أفضل» شعار فعاليات «يوم الأرض» بجامعة حلوان

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة حلوان فعاليات "يوم الأرض" تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، و الدكتور عماد أبو الدهب عميد كلية العلوم، و الدكتور محمد صديق وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتنسيق وأشراف الدكتورة سناء حجازي مدير مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية ومنسق جامعة حلوان لتحالف اقليم جامعات القاهرة الكبري، وتعد هذه الفاعلية أول نشاط لتحالف جامعات إقليم القاهرة الكبرى، وأنطلقت فعاليات يوم الأرض من كلية العلوم بالتعاون مع كلية التمريض بقيادة الدكتوره صفاء صلاح عميد الكلية، و الدكتورة زينب حسين وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وكلية الخدمة الاجتماعية بقيادة الدكتور زعلول حسنين عميد الكلية، و الدكتورة صفاء خضير وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأشار الدكتور عماد أبو الدهب عميد كلية العلوم أن الفعاليات تضمنت عقد ندوة تثقيفية عن أهمية أسبوع الأرض، وكذلك عرض فيلم تثقيفي وتوعوي للحفاظ على الصحة العامة والتوعية ضد التدخين، كما تم تنظيم ماراثون مشي، بالإضافة إلى عقد حوار مجتمعي مع الطلاب عن دور الشباب في الحفاظ علي البيئة، موضحًا أن يوم الأرض هو حدث سنوي يُحتفل به في جميع أنحاء العالم في 22 أبريل لإظهار الدعم لحماية البيئة. احتُفل بيوم الأرض لأول مرة في عام 1970، ويتم الاحتفال به بهدف نشر الوعى والاهتمام بالبيئة الطبيعية لكوكب الأرض، وهو احتفال دولى سنوى يقام فى عدد كبير من دول العالم، وبعض البلاد تطلق عليه "أسبوع الأرض".

وبدأت الفاعليات بكلمة الدكتور محمد صديق وكيل كلية العلوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الذي رحب بالحاضرين ووجة الشكر لمعالي رئيس الجامعة وسعادة عمداء الكليات المشاركة لدعمهم الفاعلية.

ثم القى الدكتور محمد سليمان أستاذ النبات بكلية العلوم كلمة عن تغير المناخ حيث ذكر أنه نظرا لأهمية دراسة ظاهرة التغيرات المناخية نجد أن مصر سبق اشتراكها في عدة مؤتمرات عالمية مثل مؤتمر جلاسجو، لمناقشة ابعاد هذه الظاهرة ذات الأهمية لتأثيرها علي مناحي الحياة بكافة نواحيها والتي من ضمنها ارتفاع درجة الحرارة سنويًا مما يؤدي الي ارتفاع درجة ذوبان الجليد بالقطبين ما يؤدي لارتفاع مستوي المحيطات، ومدى تأثير هذا الإرتفاع علي الحياه البرية والبحرية مما يكون له التأثير المباشر علي الثروة النباتية والبحرية وبالتالي التأثير الغير مباشر علي الاقتصاد، فضلا علي زيادة نسبة ثاني اكسيد الكربون نتيجة لاستخدام انواع من الوقود في المصانع ووسائل النقل البري والبحري والجوي، كل ذلك أدى إلى التوجه إلى الانتقال لبدء التوسع في استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة وكان لمصر السبق في إنتاج الأمونيا الخضراء والوقود الإخضر وكذلك استخدام طاقة الرياح والطاقة الشمسية ونجد امثلة لذلك العين السخنة ومدينة اسوان.

وبعد ذلك ألقى الدكتور عماد فرحات رئيس قسم النبات السابق كلمة عن الحفاط علي البيئة تناولت تعريف البيئة وانواعها وأسباب التدهور البيئي المختلفة والطرق الخاصة بالمحافظة علي البيئة علي مستوي الفرد والجماعة ودور الأفراد والمؤسسات في المحافظة علي البيئة وزيادة الوعي البيئي مع ذكر امثلة للمجهودات الحكومية في هذا الإطار

كذلك تم عرض فيلم تسجيلي عن يوم الأرض من إعداد طلاب كلية العلوم.

ثم ألقت الدكتورة سناء حجازي مدير مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية كلمة بدأتها بتوجية الشكر لقيادات الجامعة وكذلك عمداء الكليات المشاركة والوكلاء ومنسقي تحالف جامعات إقليم القاهرة الكبري، واوضحت سيادتها أهمية هذة الفاعليات للجامعة وتحالف الجامعات المشارك فى هذة الفاعلية كما ابرزت دور جامعة حلوان من خلال استعراض أنشطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة كما ناقشت بعض المقترحات مع الطلاب والحاضرين لرفع مستوى الوعي البيئي وكيفية الإستفادة من ذلك، والقت الضوء على أهمية إحتفال التحالف بيوم الأرض للحفاظ على البيئة ورفع الوعى المجتمعى داخل الجامعة وخارجها

وألقت الدكتورة زينب حسين وكيل كلية التمريض لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة كلمه والتى تناولت فيها أضرار التدخين وتزامن مع الكلمة عرض فيلم تسجيلي لتوعية من مخاطر التدخين.

وفى الختام توجه الجميع فى مسيرة من كلية العلوم الي كلية الخدمة الإجتماعية يحملون لافتات تعبر عن يوم الأرض.



