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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بداية من مايو.. جامعة حلوان تطلق برنامج تدريبي عن تأهيل القيادات

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر ابريل  2022، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

وتقام هذه الدورات بنظام الاون لاين عبر أبلكيشن “تايمز” و"زووم" تطبيقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ويقام البعض منها حضوريا داخل قاعات دار الضيافة بالجامعة وسط إجراءات احترازية  .

.ونوه المركز بأنه يتم التسجيل و الاشتراك فى هذه الدورات التدريبية عبر هذا الرابط :
https://forms.gle/aHvFRP8UWGcg2w6C6.

الأحد … دورة تدريبية حول الساعات المعتمدة بـ تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس حلوان

و يتم متابعة موعد الدورات و موعد اغلاق التسجيل و الأسماء المقبولة لحضور الدورات سواء اون لاين او داخل الجامعة من خلال الصفحة الرسمية " تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس و القيادات بحلوان " عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

ومن هذه الدورات يطلق المركز لأعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة عن "برنامج اعداد القيادات الجامعية الموحد" وذلك في الفترة من يوم الاثنين الموافق ٢٣ / ٥ / ٢٠٢٢ حتى يوم الأربعاء الموافق ٢٥ /٥ / ٢٠٢٢

علما بأن آخر موعد  لسداد الرسوم هو يوم الأربعاء الموافق ١٨ / ٥ /٢٠٢٢


ونوه المركز الي انه يتم نشر تفاصيل كافة الدورات التدريبية  في بداية الشهر و تشمل خطة كاملة للتدريب تستمر لمدة شهر كامل


ويتم تنفيذ هذه الدورات  تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.

جامعة حلوان مجموعة البرامج التدريبية البرامج التدريبية تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة برنامج إعداد القيادات الجامعية الموحد اخبار التعليم Jobs Education

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