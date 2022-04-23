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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لتنمية مهاراتهم.. جامعة حلوان : نعي ضرورة دعم الطلاب الموهوبين

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تعمل جامعة حلوان علي دعم طلابها المتميزين و المبدعين بكافة المجالات اصك الفنية ، حيث تمتلك الجامعة العديد من الكليات الفنية ، و تدعم الجامعة الطلاب من خلال تنظيم البرامج التدريبية لتنمية مهاراتهم و تنظيم المعارض الفنية لهم و اشراكهم بالانشطة الطلابية .   

 

وصرح  الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس جامعة حلوان أنه من الضروري  تقديم الدعم اللازم للطلاب الموهوبين المبدعين  و هذا ما تعمل عليه الجامعة فى ظل اهتمام الدولة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لرعاية الموهوبين والمبتكرين، وصقل قدراتهم الإبداعية لتعظيم الاستفادة من طاقات الشباب فى تحقيق التنمية المستدامة . 

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و أشار مهدي أن ذلك يأتي ذلك في إطار دور الفن والتشجيع على الإبداع وتجميل البيئة المحيطة وتشجيع الشباب للقيام بالدور الإيجابي نحو كليتهم وتنمية مجتمعهم المحيطة.

 

 

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