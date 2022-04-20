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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. 7 قرارات تحسم مصير امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي.. وقراران جمهوريان بتعيين عميدين جديدين بجامعة أسيوط

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

البحوث الفلكية: الاثنين 2 مايو أول أيام عيد الفطر المبارك

 

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية عن مواعيد انتهاء شهر رمضان المبارك، ومواعيد ولادة شهر شوال عيد الفطر.

 

هل ستعقد امتحانات الثانوية العامة 2022 إلكترونياً وما شكل الأسئلة

 

هل ستعقد امتحانات الثانوية العامة 2022 ورقيا ام إلكترونيا وما شكل الاسئلة ؟ .. هذا التساؤل يشغل الان بال جميع طلاب الثانوية العامة واولياء امورهم ، والجميع ينتظر اجابته بفارغ الصبر في المؤتمر الصحفي المرتقب المقرر ان يعقده وزير التربية والتعليم عصر اليوم لحسم الجدل واعلان كافة تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2022

 

إعلان نتائج مراحل التصفيات النهائية للدورة الرمضانية بالجامعات والمعاهد العليا

 

أقيمت منافسات مرحلة التصفيات النهائية للدورة الرمضانية بالجامعات والمعاهد العليا المصرية، بالتعاون بين الاتحاد الرياضي للجامعات ووزارة الشباب والرياضة، تحت شعار ( رمضان بكم أحلى) بمشاركة ٣٢ جامعة في الفترة من ٧ - ٢٠ أبريل الجاري (الأدوار التمهيدية) ثم تبدأ مرحلة (الأدوار النهائية) في الفترة من ٢٢ - ٢٥ أبريل الجاري بنادي النادي بمدينة ٦ أكتوبر.

 

قراران جمهوريان بتعيين عميدين جديدين بجامعة أسيوط

 

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن صدور قرارين جمهوريين بتعيين عمداء جُدد في جامعة أسيوط.

 

إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 بصفوفها الثلاثة اليوم

 

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 ، ينتظره بفارغ الصبر جميع طلاب الثانوية العامة 2022 ، لحسم الجدل المثار بشأن تأجيل موعد امتحانات الثانوية العامة 2022 .

 

إلكترونية على التابلت.. 7 قرارات تحسم مصير امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي ( امتحانات الفصل الدراسي الثاني )

تبدأ 12 مايو .. ننشر جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي

 

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي ( امتحانات الفصل الدراسي الثاني )

 


تبدأ 20 يونيو.. ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 ، للشعبتين العلمية والأدبية للعام الدراسي ٢٠٢١_٢٠٢٢.

 

عقد امتحانات المواد القومية لطلاب الثانوية العامة بالمدارس الدولية ورقيا

 

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه بالنسبة لـ امتحانات الثانوية العامة 2022 لطلاب المدارس الدولية، ففيما يخص امتحانات مواد الهوية القومية، تتولى المدارس الدولية عقد امتحانات مواد الهوية القومية المتمثلة في مواد “اللغة العربية، الدراسات الاجتماعية، التربية الدينية، التربية الوطنية” ورقياً تحت إشراف الإدارة التعليمية.

 

تبدأ7 مايو إلكترونيا.. جداول امتحانات المصريين بالخارج من 4 إبتدائي لـ2 ثانوي

 

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، جداول امتحانات الطلاب المصريين في الخارج للصفوف من الرابع الإبتدائي وحتى الثاني الثانوي .

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