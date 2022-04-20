الثانوية العامة 2022| ماذا سيعلن وزير التعليم في مؤتمر اليوم ..تفاصيل

يعقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم اليوم الاربعاء الموافق 20 ابريل 2022 ، مؤتمرا صحفيا لحسم الجدل المثار في البيوت المصرية ، بشأن امتحانات الثانوية العامة 2022 .

ومن المقرر أن تشمل قرارات وزير التربية والتعليم اليوم خلال هذا المؤتمر المرتقب المقرر عقده في الثالثة من عصر اليوم ، عدد من القرارات الخاصة بما يلي :

طريقة أداء امتحانات الثانوية العامة 2022

أنماط أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022 ( سواء موضوعية أو اسئلة مقالية او اسئلة اختيار من متعدد)

طريقة تصحيح امتحانات الثانوية 2022 (بالطريقة الالكترونية او اليدوية التقليدية)

نظام امتحانات الترم الثاني للصفين الأول والثاني الثانوي وطريقة أدائها.

جدول امتحانات الثانوية العامة بجميع صفوفها .

نظام امتحانات الطلاب المصريين في الخارج

نظام امتحانات طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوكيا STEM

نظام امتحانات الطلاب المكفوفين

أين يذاع مؤتمر وزير التربية والتعليم اليوم ؟

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، إن المؤتمرالصحفي المرتقب المقرر عقده اليوم الاربعاء الموافق 20 ابريل 2022 ، سيتم اذاعته عبر الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم والتي يمكن متابعتها من خلال الرابط التالي :

‏https://www.facebook.com/egypt.moe

كما أوضح وزير التربية والتعليم أن مؤتمر إعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2022 ، سوف يذاع ايضا على قنوات مدرستنا عبر الترددات التالية :

تردد قناة مدرستنا ١: 12303 أفقي

تردد قناة مدرستنا ٢: 10777 أفقي

تردد قناة مدرستنا ٣: 12206 رأسي

حقيقة تقديم موعد امتحانات الثانوية العامة 2022

وكان قد نفى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الخبر المتداول على السوشيال ميديا بشأن إقالته وتقديم امتحانات الثانوية العامة لتكون الشهر المقبل.

حيث قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : أن هذا الكلام لا أساس له من الصحة .

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه أصبح من المعتاد قبل أى حدث كبير أو مهم في التربية والتعليم تنطلق الإشاعات والأكاذيب والفبركة لبلبلة المجتمع وصرف نظره عن الموضوع المهم حتى في الشهرالكريم والله المستعان.