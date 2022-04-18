وزير التعليم: الإعلان عن تفاصيل امتحانات نهاية العام الدراسي الأربعاء القادم

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أنه سيتم الإعلان عن ما يخص اختبارات نهاية العام الدراسي 2021- 2022 بالنسبة للطلاب المصريين في الخارج وطلاب STEM وطلاب الدمج وطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي وطلاب الثانوية العامة الأربعاء الموافق ٢٠ أبريل ٢٠٢٢، الساعة الثالثة عصرًا.

وقال وزير التربية والتعليم، إن الإعلان سيتم عبر الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم:

‏https://www.facebook.com/egypt.moe

وعلى قنوات مدرستنا:

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