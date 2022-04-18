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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التعليم: الإعلان عن تفاصيل امتحانات نهاية العام الدراسي الأربعاء القادم

الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أنه سيتم الإعلان عن ما يخص اختبارات نهاية العام الدراسي 2021- 2022 بالنسبة للطلاب المصريين في الخارج وطلاب STEM وطلاب الدمج وطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي وطلاب الثانوية العامة الأربعاء الموافق ٢٠ أبريل ٢٠٢٢، الساعة الثالثة عصرًا.

وقال وزير التربية والتعليم، إن الإعلان سيتم عبر الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم:

‏https://www.facebook.com/egypt.moe

وعلى قنوات مدرستنا:

تردد قناة مدرستنا ١: 12303 أفقي
تردد قناة مدرستنا ٢: 10777 أفقي
تردد قناة مدرستنا ٣: 12206 رأسي

الصفين الاول والثاني الثانوي وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم الثانوية العامة وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي المصريين في الخارج طلاب الثانوية العامة

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