تبدأ 20 يونيو.. ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 ، للشعبتين العلمية والأدبية للعام الدراسي ٢٠٢١_٢٠٢٢.

وقررت وزارة التربية والتعليم بدء امتحانات الثانوية العامة 2022 في شهر يونيو القادم ، بداية من يوم الاثنين ٢٠/٦/٢٠٢٢.

حيث أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الفني القرارات النهائية بشأن امتحانات الثانوية العامة 2022.

وقال وزير التربية والتعليم :

تقرر تأجيل امتحانات الثانوية العامة أسبوعين لتبدأ 26 يونيو بدلا من 11 يونيو ، و 20 و21 يونيو للمواد غير المضافة للمجموع، وتنتهي امتحانات الثانوي العامة 21 يوليو 2022

تعقد امتحانات الثانوية العامة ورقية والإجابة بنظام البابل شيت المتطور، ولن يتم وضع أسئلة مقالية في امتحانات الثانوية العامة

سيتم التصحيح بشكل إلكتروني بالكامل

لن يسمح باصطحاب الكتاب ولا التابلت داخل لجان امتحانات الثانوية العامة

سيتم توزيع ورقة مفاهيم أعدها واضعو امتحانات الثانوية العامة لتكون هي فقط المسموح بوجودها في اللجنة أثناء الامتحان

لن يسمح بدخول التابلت منعا للغش

المواد التي لا تضاف للمجموع يتم امتحانها قبل موعد الامتحانات الأساسية بيومين في لجان مؤمنة بالمدارس

وعقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤتمرا صحفيا مهما لـ إعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2022 بصفوفها الثلاثة، وكذلك امتحانات ابناؤنا في الخارج ، وامتحانات الطلاب المكفوفين ، وامتحانات مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

جاء هذا المؤتمر لحسم الجدل ووقف الشائعات المثارة على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن امتحانات الثانوية العامة 2022 والتي تسببت في إرباك طلاب الثانوية العامة 2022 طوال الفترة الماضية.

ويذاع مؤتمر وزير التربية والتعليم الآن على الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وكذلك على قنوات مدرستنا 1 ومدرستنا 2 و مدرستنا 3 على التليفزيون.

وناشدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، جميع الطلاب وأولياء الأمور بضرورة الاستماع فقط لما تعلنه وزارة التربية والتعليم بشكل رسمي عبر قنواتها الرسمية، وعدم الانسياق نهائيا لأي شائعات أو اجتهادات أو أخبار مجهولة المصدر لم يتم إعلانها لا على صفحة الوزارة ولا الوزير على فيس بوك.

وفي البداية أكد الدكتور طارق شوقي أن جميع امتحانات المرحلة الثانوية ستتم بالنظام الجديد الذي بدأته الوزارة منذ 2018

وقال وزير التربية والتعليم: إن فكرة عقد الامتحانات ورقية أو إلكترونية ليست هي مربط الفرس فالطالب لن يفرق معه لأن نظام الأسئلة واحد

وأضاف وزير التربية والتعليم، أنه بالنسبة لامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي فسوف تعقد إلكترونيا بالضوابط التالية :

الامتحانات في لجان مؤمنة ومراقبة بإجراءات احترازية كاملة

30% من الامتحان مقالي و 70 % من الاختيار من متعدد

تعقد الامتحانات الإلكترونية في المدارس المجهزة خلال الفترة الصباحية

المدارس غير المجهزة يلحق طلابها على مدارس مجهزة في الفترة المسائية

امتحانات المواد غير المضافة للمجموع ستعقد في لجان مؤمنة في المدارس

تتولى المدارس تشكيل لجان تقدير أوراق الإجابة الخاصة بالأسئلة المقالية ثم تقوم بجمع الدرجات لواردة للامتحانات التي تمت إلكترونيا مع نتيجة امتحان الأسئلة المقالية لإعلانها.

مواد الهوية القومية تتولى المدارس الدولية عقدها داخل المدرسة ورقيا تحت إشراف الإدارة التعليمية وتعتمد نتائجها من الإدارات التعليمية.

امتحانات الثانوية العامة 2022

جدول امتحانات الثانوية العامة 1