طلاب تربية فنية حلوان ينظمون معارض فنية في شهر رمضان.. ومهدي : نشجع الطلاب على العمل الإبداعي

ضمن الانشطة الفنية خلال شهر رمضان طلاب تربية فنية حلوان :

يشاركون فى تجميل كليتهم بلوحات فنية إبداعية

يطلقون معرضي. " رمضانيات و لمحات فنية "

رئيس جامعة حلوان : معمل علي تشجيع الطلاب علي الابداعي الفني

طلاب تربية فنية حلوان : مشاركتنا في تجميل الكلية تشعرنا بالانتماء لها

شارك طلاب التربية الفنية جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، الدكتور محمود حامد عميد كلية التربية الفنية، بالعديد من المعارض خلال شهر رمضان ابرزهم" لمحات فنية ، رمضانيات " كما اطلقت الكلية حملة لتجميل الجدراني و تزين الكلية بايدي طلابها منذ بداية الشهر الكريم .



وصرح الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس جامعة حلوان لصدي البلد حول هذه المعارض و المبادرات أن ذلك يأتي ذلك في إطار دور الفن والتشجيع على الإبداع وتجميل البيئة المحيطة وتشجيع الشباب للقيام بالدور الإيجابي نحو كليتهم وتنمية مجتمعهم المحيطة.



كما اشار الي ان ابداعات الطلاب بكليات جامعة حلوان الفنية لا تنتهي في كافة المجالات وانهم يقدمون أعمال تعبر عن الواقع الفني للمجتمع بطريقة راقية، بالإضافة إلى مساهماتهم الإبداعية في العديد من المشروعات بالدولة، مشيرا إلى أن جامعة حلوان تتميز بكلياتها الفنية المتخصصة والمتنوعة .



ونوه الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة علي ضرورة تقديم الدعم اللازم للطلاب الموهوبين المبدعين فى ظل اهتمام الدولة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لرعاية الموهوبين والمبتكرين، وصقل قدراتهم الإبداعية لتعظيم الاستفادة من طاقات الشباب فى تحقيق التنمية المستدامة

و اعرب الدكتور محمود حامد عميد كلية التربية الفنية لصدي البلد عن سعادته بالدور الذي تقدمته كلية التربية وقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في تنظيم مثل هذه الفعاليات .

وقد أكد الدكتور محمود حامد على دور الفن في رفع الذوق العام، لأنه مؤثر حقيقي يسهم في عمليات التجديد والتطوير الاجتماعي، موجها الشكر لطلاب الكلية حيث أن مشاركتهم جاءت تعبيرا عن رغبة الطلاب وحبهم وانتمائهم للكلية، مشيدا بالمستوى الفني وبالجهد المبذول من قبل الطلاب لتجميل جدران الكلية باستخدام الخط العربي.

ويوضح عميد كلية التربية الفنية دور المعارض الفنية فى الارتقاء بالذوق العام ودعم تشجيع المواهب الفنية، وهو الأمر الذى تتميز به الكليات الفنية بالجامعة والتى تضم العديد من الكوادر الذين يجمعون بين الموهبة والدراسة العلمية وهو ما ينعكس فى جودة ورقى المعارض الفنية .



ونوه الي أن الهدف من مثل هذه المشاريع زيادة انتماء وولاء الطلاب لكليتهم وتحقيق مبدأ التعليم التعاونى حيث تم اشتراك الطلاب جميعا فى تجميع الستارة والجداريه بعد تنفيذهم للقطع الخاصة بكل طالب منهم، وادخال جو من البهجة والاحتفال بقدوم شهر رمضان المبارك.



واوضح احد الطلاب المشاركين في تجميل جدران الكلية مدا سعادتهم بالمشاركة في تجميل كليتهم العريقة و ان هذا يبرز حبهم لها و يعزز من انتمائهم لهذا المكان حيث انهم يتركون بصمة فيه. قد تحفظ لسنين طويلك



وقد نظمت الكلية خلال شهر. مضان معرض فني لطلاب وطالبات الكلية بعنوان "معرض لمحات فنية ٢٠٢٢" بهدف عرض أعمال الطلاب الفنية المستلهمة من الطبيعة والتراث والفنون المعاصرة لإبداع اعمال فنية تتفق ومفهوم الاصالة والمعاصرة.

وعرض معرض لمحات فنية ٢٠٢٢ الانتاج الفني لطلاب الكلية بمجالات النسيج والتصوير والتصميم ما يعكس التباين التشكيلي في تناول العمل الفني تبعا لمداخل الاستلهام والتقنيات والمعالجات التشكيلية المرتبطة بكل مجال.



كما قام طلاب كلية التربية الفنية جامعة حلوان بالاحتفال بشهر رمضان المبارك بمعرض رمضانيات حيث قاموا بعمل جدارية من القماش.

واستلهمت الجدارية من الفن الاسلامي وقد تم تنفيذ الجدارية بواسطة الأقمشة القطنية الملونة والمتنوعة باستخدام أسلوب إضافة القماش على القماش أو الخيامية.

وجدير بالذكر قام طلاب الفرقة الأولى بتنفيذ جداريتان طول إحداهما 10 متر، واعتمدت الجدارية الأولى على مشاهد فلكلورية كرتونية لشخصيات ارتبط وجودها مع شهر رمضان المبارك مثل (بكار- بوجي وطمطم- المسحراتى وغيرها من الشخصيات الأخرى التى ارتبط بها الطلاب فى صغرهم، وتضمنت الجدارية الثانية الزخارف والموتيفات الإسلامية.



كما شارك طلاب الفرقة الرابعة شعبة التثقيف بالفن بكلية التربية الفنية جامعة حلوان فى لتجميل جدران الكلية باستخدام الخط العربي في تصميم غاية في الروعة .

وتتمثل اسماء فريق العمل الذين شاركوا وهم إسلام حسين محمود، عبدالرحمن عمرو السيد، شهدان هشام عبد الباسط، فرح صلاح عصام، ضي محمد عوض، سلمي اسامه احمد، ساره وحيد الجيار، حبيبة اسامة محمد، تقي ايمن احمد، هبه وحيد يوسف، وتحت إشراف الأستاذ الدكتور أحمد حاتم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، معيد محمد مدحت.