رئيس جامعة حلوان: محو الأمية عامل أساسي لتحقيق التنمية البشرية.. ونشجع الطلاب للمشاركة بهذا المشروع المجتمعي.. وحررنا 8512 مواطنا منها

رئيس جامعة حلوان: محو الأمية عامل أساسي لتحقيق التنمية البشرية

منسق مشروع محو الأمية بحلوان: تدريب وتشجيع الطلاب على المشاركة في تحرير المواطنين من الأمية

جامعة حلوان تحرر أمية 8512 مواطن ومواطنة

طلاب كلية التربية: المشروع عزز انتماءنا للمجتمع المحيط

تنظم كليات جامعة حلوان العديد من فصول محو الأمية والندوات التوعوية بهذا المشروع، تحت رعاية الدكتور ممدوح محمود مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور أحمـد عبد الرشيد منسق ومشرف عام المشروع القومي لمحو الأمية بالجامعة، ووكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقا، بأيدي طلاب الجامعة، وذلك ضمن الأنشطة الاجتماعية بالجامعة لنشر ثقافة العمل التطوعي بين الطلاب .

صرح الدكتور ممدوح محمود مهدي القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، بأن للجامعة دورا هاما في قضية محو الأمية التي تحظى باهتمام المجتمع بأكمله لما لها من أهمية كبرى في بناء الفرد والمجتمع، وهي أداة لتعزيز القدرات الشخصية وتحقيق التنمية البشرية والاجتماعية، وهي عامل ضروري للقضاء على الفقر، وتحقيق المساواة، وضمان التنمية المستدامة وتوفير أحد مقومات الحياة الكريمة للمواطنين ومواكبة معطيات العصر العلمية والتكنولوجية والفكرية والثقافية والتفاعل معها وفهم المتغيرات الجديدة وتوظيفها بشكل إبداعي فعال، وهو ما يجعل الجامعة على أتم الاستعداد لبذل أقصى المجهودات للمساهمة في الملحمة الوطنية للقضاء على الأمية في وطننا العزيز مصر.

وأوضح الدكتور أحمد عبد الرشيد حسين لصدي البلد أنه في إطار المشاركة في المبادرة الرئاسية لإعلان مصر خالية من الأمية ، هناك حملات توعوية وندوات مستمرة ومجهودات متواصلة وآليات متابعة وإشراف مستمرة بالكليات المشاركة في المشروع القومي لمحو الأمية لتوعية الطلاب وتأهيلهم وتدريبهم وتشجيعهم على الالتحاق بالمشروع القومي لمحو الأمية طبقا للبروتوكول المبرم مع الهيئة العامة لتعليم الكبار.

وأشار إلى أن ذلك يساهم في تلبية بعض احتياجات المجتمع ويعمل على تحقيق متطلبات التنمية المستدامة من الكوادر البشرية الفاعلة والواعية بقضايا المجتمع والوطن ونشر ثقافة محو الأمية بمفهومها الحضاري باعتباره مفهوما تنموياً قومياً وليس تعليمياً من أجل مساعدة المجتمع المحيط بالنطاق الجغرافي للجامعة على النمو والنهوض والارتقاء بما يتماشى مع خطة الدولة للتنمية المستدامة ووفقا لرؤية مصر 2030.

ومن جهته، قال أحد طلاب كلية التربية جامعة حلوان المشاركين بهذه الفصول: ان المشروع منحهم القدرة على مساعدة المواطنين بالمناطق المحيطة بالجامعة ، كما عزز من انتمائهم للمجتمع واختلاطهم به.

وقد بلغ عدد الطلاب والطالبات بكلية التربية و الكليات الأخرى بجامعة حلوان المشاركين في المشروع القومي لمحو الأمية المتعاقدين على فصول محو الأمية طبقا للتقارير الصادرة من الهيئة العامة لتعليم الكبار عدد (2398) طالب وطالبة.

ونجحت كليات جامعة حلوان في تحرير عدد (8512) مواطن ومواطنة من الأمية على مدار ستة دورات متتالية (دورة أكتوبر 2020 ، دورة يناير 2021 ، دورة إبريل 2021 ، دورة يوليو 2021 ، دورة أكتوبر 2021 ، دورة يناير 2022).

