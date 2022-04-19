اتحاد طلاب جامعة حلوان: نعمل على تنفيذ الأنشطة بأكمل وجه

قال الطالب علي السيد رئيس اتحاد طلاب جامعة حلوان، إن الاتحاد يعمل بدعم قيادة الجامعة على الاشتراك وإطلاق كافة الأنشطة الطلابية بكافة المجالات خاصة المجتمعية.

ونوه بأن الاتحاد يسعي دائما لخدمة طلاب الجامعة وتحقيق كافة مطالبهم وايصال اصواتهم الي القيادات وان هذا هو الهدف الذي يسعي له الجميع، ونوه أن الاتحاد يسعي للاهتمام بالعمل التطوعي وتتوالي الأجيال وتختلف الأسماء وتنطوي الصفحات ويبقى العمل التطوعي هو الأسمى والأعلى والأجمل ليربط بين أجيال لا تعرف للتخاذل عن المسؤولية سبيلًا .

ويشمل اتحاد طلاب جامعة حلوان الطالب على السيد بالفرقة السادسة بكلية الطب رئيس للاتحاد ونائب رئيس الاتحاد الطالبة يارا هاني الطالبة بالفرقة الرابعة بكلية التربية، كما شمل التنصيب:

أمين لجنة الأسر الطالب عمرو جمال محمد الطالب بالفرقة الرابعة كلية التجارة، أمين مساعد لجنة الأسر الطالبة ريم عباس محمد الطالبة بالفرقة الثالثة كلية الآداب.

أمين اللجنة الفنية الطالبة نورهان ابراهيم مصطفى الطالبة بالفرقة الرابعة كلية التكنولوجيا والتعليم، أمين مساعد اللجنة الفنية الطالبة ساندي سمير بالفرقة الثانية كلية الفنون التطبيقية.

أمين اللجنة الرياضية الطالب ممدوح حاتم ممدوح الطالب بالفرقة الثالثة كلية التربية الرياضية بنين، أمين مساعد اللجنة الرياضية الطالبة نورا جمال بالفرقة الثالثة كلية التربية الرياضية بنات .

أمين اللجنة الثقافية الطالب مصطفي عاطف عبد الغفار بالفرقة الرابعة كلية الخدمة الإجتماعية، أمين مساعد اللجنة الثقافية الطالبة نوران محمد بالفرقة الثالثة كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

أمين لجنة الجوالة والخدمة العامة الطالب يوسف إبراهيم يوسف بالفرقة الرابعة كلية التجارة، أمين مساعد لجنة الجوالة الطالب محمد أحمد بالفرقة الثالثة كلية الفنون الجميلة.

أمين اللجنة الاجتماعية الطالبة بسنت محمد بالفرقة الرابعة كلية الحقوق، أمين مساعد اللجنة الاجتماعية الطالب أحمد ناصر بالفرقة الثالثة كلية هندسة المطرية.

أمين اللجنة العلمية الطالب محب معتز بالفرقة الرابعة كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، أمين مساعد اللجنة العلمية الطالب محمود أحمد بالفرقة الثالثة كلية هندسة حلوان.