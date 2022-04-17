⁦ ⁩قيادات جامعة حلوان يشاركون في حفل إفطار مجلس اتحاد الطلاب

شارك الدكتور ممدوح مهدى، القائم بعمل رئيس الجامعة، حفل إفطار مجلس اتحاد طلاب الجامعة وذلك بمقر كلية السياحة والفنادق، بحضور الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و الدكتورة مني فؤاد عطية القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، و عمداء الكليات والسادة الوكلاء والقيادات الإدارية و أمناء الجامعة .

وفى كلمته عقب حفل الإفطار أفاد الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة على أهمية إعداد كوادر طلابية قادرة على تحمل المسئولية، مشيرا إلى دور الاتحادات الطلابية في تحفيز الطلاب على المشاركة وضرورة توسيع قاعدة المشاركة وممارسة الأنشطة الطلابية والمساهمة فى تكوين مجتمع طلابي يساهم في تحقيق التنمية المستدامة 2030، والتى تسهم فى صقل مواهب الطلاب وتنمية قدراتهم وإثبات ذاتهم بما يحقق لهم الرضا، هذا بالإضافة إلي تنمية روح الانتماء والتعاون، وقد أكد سيادته على دور الشباب فهم أمل المستقبل ولهم دوراً كبيراً ومهماً في تنمية المُجتمعات وبنائها، فالشباب ركائز أي أمة، وأساس التطور فيها.

ومن جانبه أوضح الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب حرص جامعة حلوان الدائم علي التواصل مع أبنائها الطلاب من خلال حفل إفطار مجلس اتحاد طلاب الجامعة حيث يجتمع الطلاب في هذا اليوم في جو أسري مبهج من خلال المشاركة بين إدارة الجامعة والاتحاد، كما أشار سيادته على ضرورة دعم الشباب وصقل شخصياتهم حتى يبدعوا أكثر فيما يقدمون، وهذا يؤدي إلي انتشار ثقافة العمل التطوعي بما يعمل على تعزيز انتماء ومشاركة الشباب في مجتمعهم.

وقدمت الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث التهنئة إلى مجلس اتحاد طلاب الجامعة مؤكدة علي أهمية اتاحة الفرصة للشباب للتعبير عن آرائهم وأفكارهم في القضايا التي تهم المجتمع بما يزيد انتماء وولاء الشباب لوطنهم الغالي مصر.

وخلال الحفل قدم طلاب جامعة حلوان فقرة فنية موسيقية تضمنت عزف مجموعة من الاغنيات والموسيقي الرائعة أثارت أعجاب الحضور الذين أشادوا بها.

وفي ختام الحفل حرص الطلاب علي التقاط الصور التذكارية مع رئيس الجامعة وقيادات الجامعة تعبيرا عن سعادتهم بالتواصل الدائم والمستمر معهم.