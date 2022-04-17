عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

⁦ ⁩قيادات جامعة حلوان يشاركون في حفل إفطار مجلس اتحاد الطلاب

جامعة حلوان
جامعة حلوان

شارك  الدكتور ممدوح مهدى، القائم بعمل رئيس الجامعة، حفل إفطار مجلس اتحاد طلاب الجامعة وذلك بمقر كلية السياحة والفنادق، بحضور  الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و الدكتورة مني فؤاد عطية القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، و عمداء الكليات والسادة الوكلاء والقيادات الإدارية و أمناء الجامعة .

وفى كلمته عقب حفل الإفطار أفاد  الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة على أهمية إعداد كوادر طلابية قادرة على تحمل المسئولية، مشيرا إلى دور الاتحادات الطلابية في تحفيز الطلاب على المشاركة وضرورة توسيع قاعدة المشاركة وممارسة الأنشطة الطلابية والمساهمة فى تكوين مجتمع طلابي يساهم في تحقيق التنمية المستدامة 2030، والتى تسهم فى صقل مواهب الطلاب وتنمية قدراتهم وإثبات ذاتهم بما يحقق لهم الرضا، هذا بالإضافة إلي تنمية روح الانتماء والتعاون، وقد أكد سيادته على دور الشباب فهم أمل المستقبل ولهم دوراً كبيراً ومهماً في تنمية المُجتمعات وبنائها، فالشباب ركائز أي أمة، وأساس التطور فيها.

ومن جانبه أوضح  الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب حرص جامعة حلوان الدائم علي التواصل مع أبنائها الطلاب من خلال حفل إفطار مجلس اتحاد طلاب الجامعة حيث يجتمع الطلاب في هذا اليوم في جو أسري مبهج من خلال المشاركة بين إدارة الجامعة والاتحاد، كما أشار سيادته على ضرورة دعم الشباب وصقل شخصياتهم حتى يبدعوا أكثر فيما يقدمون، وهذا يؤدي إلي انتشار ثقافة العمل التطوعي بما يعمل على تعزيز انتماء ومشاركة الشباب في مجتمعهم.

وقدمت  الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث التهنئة إلى مجلس اتحاد طلاب الجامعة مؤكدة علي أهمية اتاحة الفرصة للشباب للتعبير عن آرائهم وأفكارهم في القضايا التي تهم المجتمع بما يزيد انتماء وولاء الشباب لوطنهم الغالي مصر.

وخلال الحفل قدم طلاب جامعة حلوان فقرة فنية موسيقية تضمنت عزف مجموعة من الاغنيات والموسيقي الرائعة أثارت أعجاب الحضور الذين أشادوا بها.

وفي ختام الحفل حرص الطلاب علي التقاط الصور التذكارية مع رئيس الجامعة وقيادات الجامعة تعبيرا عن سعادتهم بالتواصل الدائم والمستمر معهم.

 

التنمية المستدامة 2030 جامعة حلوان التنمية المستدامة إتحاد طلاب جامعة حلوان مواهب جامعه اتحادات الطلاب Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر تمنع استيراد منتجات المراعي وليبتون وبرسيل.. مستندات

مصر تمنع الاستيراد من كبرى الشركات العالمية بسبب إجراءات التسجيل |مستند

التنبؤ بالمناخ : البلاد تتأثر بالموجة الأخطر من ارتفاع درجات الحرارة

سعر الذهب اليوم الأحد 17-4-2022

بعد غرق السفينة الأخطر "موسكفا".. التلفزيون الروسي: الحرب العالمية الثالثة بدأت بالفعل

غدا.. الحكم على حنين حسام فتاة التيك توك في تهمة الاتجار بالبشر

الاختيار 3| أحمد عز فى حوار لصدى البلد: فترة الإخوان كانت صعبة جدا ونزلت الميدان بنفسي وكنت أول الداعمين للجيش

تغريم مرتضى منصور 90 ألف جنيه في قضايا سب وقذف الخطيب

ترشيحاتنا

شوقي يوجه رسالة عاجلة لطلاب الأول والثاني الثانوي قبل انطلاق الامتحانات التدريبية

قبل أدائها غدا.. وزير التعليم: المهام الأدائية لرابعة ابتدائي ليست امتحانات

أشعر بالإهانة.. نجوى فؤاد: ارمي عليا ورد أحسن من الفلوس

30 دقيقة.. بيراميدز يستمر في الهجوم ومازيمبي يحاول الظهور بشكل مشرف

ميرنا وليد: سعاد حسني قالت عني البنت دي مش هاتنفع ومشوها

الاختيار 3 الحلقة 16.. محمد مرسي يهاجم أيمن نور في تسريب خاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الاختيار 3| أحمد عز فى حوار لصدى البلد: فترة الإخوان كانت صعبة جدا ونزلت الميدان بنفسي وكنت أول الداعمين للجيش

مكتوب عليا الحلقة 16.. "جلجل" حائر بين سلمى ورقية.. وسر الغرفة 312

فيلم أكشن في بعلبك اللبنانية.. اختطاف محاسب شركة انتاج مسلسل بطلوع الروح

رمضان 1997.. حلم الجنوبي..حينما وقفت سيمون أمام صلاح السعدني لتقديم رسالة للجمهور

فيديو

فيديوجراف.. بعد فوز الأهلي على الرجاء.. زوجة بدر بانون تنتقد حكم المباراة

رمضان الخير.. ماذا فعل أهالي المطرية ليتصدروا أخبار وكالات الأنباء "فيديوجراف"

الزعيم بخير.. تفاصيل نشوب حريق هائل بجوار فيلا عادل إمام.. فيديوجراف

حقيقة اختطاف أحمد السعدني في لبنان أثناء تصوير مسلسل بطلوع الروح "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد جمال

يوتيرن.. لأنكم تكرهون ريهام حجاج

د. ماريان جرجس

أعياد المصريين

إلهام أبو الفتح

سر الخلطة المصرية

عبدالرازق توفيق

من آن لآخر

رشا شكر

الكبير أوي .. أحمد مكي

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «21» 

كريمة أبو العينين

الجهر بالمعصية

أحمد آل علي

الاقتصاد العالمي.. بين مطرقة الأزمات وسندان الحروب

اﻟﻤﺰﻳﺪ