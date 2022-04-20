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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

معا نستطيع القضاء على الأمية.. ندوة توعوية في آداب حلوان

جامعة حلوان
جامعة حلوان

عقدت كلية الآداب جامعة حلوان فعاليات ندوة توعوية  بعنوان (معا نستطيع القضاء على الأمية) بهدف توعية طلاب وطالبات الكلية بالمشروع القومي لمحو الأمية، تحت رعاية  الدكتور ممدوح محمود مهدي  القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان ، و الدكتورة مها حسني عميد كلية الآداب، وإشراف  الدكتورة أماني السيد وكيل كلية الآداب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبمشاركة  الدكتور أحمد عبد الرشيد حسين المنسق والمشرف العام للمشروع القومي لمحو الأمية بالجامعة ووكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقا ، وتنظيم الدكتورة أمل معتوق منسق مشروع محو الأمية بكلية الآداب .

حيث تناولت الندوة المحاور التالية :
- مشكلة الأمية في مصر من حيث أسبابها ونتائجها بالنسبة للفرد والمجتمع  
- التعريف بالمشروع القومي لمحو الأمية التابع للمجلس الأعلى للجامعات الموقر 
- آليات وخطوات التحاق طلاب جامعة حلوان في المشروع القومي لمحو الأمية طبقا للبروتوكول المبرم مع الهيئة العامة لتعليم الكبار
- مميزات مشاركة طلاب  جامعة حلوان في المشروع القومي لمحو الأمية
- التعريف بمحتوى منهج القراءة والكتابة والحساب المعتمد من الهيئة العامة لتعليم الكبار للتدريس بفصول محو الأمية 
- التعريف بأدوار المعلمين و المتعلمين في فصول محو الأمية 
- تجربة وانجازات جامعة حلوان في المشروع القومي لمحو الأمية بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار 
 

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وقد حضر فعاليات الندوة أكثر من ٢٤٠ طالب وطالبة بالفرق والشعب المختلفة بكلية الآداب، الذين أبدوا حماسا وتفاعلا كبيرا للالتحاق بالمشروع القومي لمحو الأمية  للمساهمة مع باقي أقرانهم من طلاب وطالبات كليات  الجامعة في الملحمة الوطنية للقضاء على الأمية في وطننا العزيز مصر.

 

 

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