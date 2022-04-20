عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم … تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بحلوان تطلق دورة تدريبية حول الإحصاء التحليلي

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر ابريل  2022، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

وتقام هذه الدورات بنظام الأون لاين عبر أبلكيشن “تايمز” و"زووم" تطبيقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ويقام البعض منها حضوريا داخل قاعات دار الضيافة بالجامعة وسط إجراءات احترازية  .
ومن هذه الدورات يتابع المركز دورة الإحصاء التحليلي اليوم. من الساعة ١٠ صباحًا وحتى الساعة الثانية مساء.

txt

اتحاد طلاب جامعة حلوان: نعمل على تنفيذ الأنشطة بأكمل وجه

txt

نائب رئيس جامعة حلوان: اتحاد الطلاب نموذج لإعداد قادة المستقبل

txt

رئيس جامعة حلوان: الاتحادات حلقة الوصل بين الطلاب والقيادات

txt

رئيس جامعة حلوان: محو الأمية عامل أساسي لتحقيق التنمية البشرية.. ونشجع الطلاب للمشاركة بهذا المشروع المجتمعي.. وحررنا 8512 مواطنا منها

txt

الأحد القادم.. تنمية القدرات بحلوان تطلق دورة تدريبية حول نظم الساعات المعتمدة

txt

د.ميادة بلال : برنامج جامعة الطفل يضم 7 مقررات دراسية

txt

د. منى فؤاد عطية: جامعة الطفل مشروع قومي في مجال التعليم الابداعي

txt

رئيس جامعة حلوان : مشروع جامعة الطفل يحتضن المتميزين

txt

رئيس جامعة حلوان: ضرورة توسيع قاعدة المشاركة بالأنشطة لتحقيق التنمية.. واتحاد الطلاب نموذج لإعداد قادة المستقبل

txt

أخبار التعليم|حاسبات حلوان تنظم حفل إفطار جماعي..والفوائد الصحية لصلاة التراويح.. أستاذ بالقومي للبحوث يوضح


ونوه المركز بأنه يتم التسجيل فى هذه الدورات التدريبية عبر هذا الرابط :
https://forms.gle/aHvFRP8UWGcg2w6C6.


ويتم تنفيذ هذه الدورات  تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.

جامعة حلوان طفل الدورات التدريبية التنمية البشرية رئيس جامعة حلوان فيروس كورونا Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحسم اقترب.. آمال جديدة ومفاجآت منتظرة في إعادة مباراتي "مصر والسنغال" و "الجزائر والكاميرون"

دعاء يبطل السحر فورًا .. علاج رباني من 33 كلمة رددها الشعراوي

جنون الذهب.. قفزة كبيرة في الأسعار اليوم وعيار 21 يصل مستوى تاريخي

الجيران ينقذون فتاة حاول أبوها قتلها بإلقائها من البلكونة| فيديو

5 شروط للحصول علي الجنسية المصرية برسوم 10 آلاف دولار وفقا للقانون

بسعر 600 ألف جنيه.. عرض سيارة المشير أبوغزالة للبيع في مصر

الدولار يرتفع إلى أعلى مستوى مقابل الين الياباني منذ 20 عاما

القبض على 5 أطفال يلقون أكياس المياه على السيارات في بورسعيد

ترشيحاتنا

قطاعات الأحوال المدنية والمرور والشهر العقاري| سيارات متحركة لتقديم الخدمات تسهيلاً على المواطنين

وفقا للقانون .. كل ما تريد معرفته عن نقل ملكية العلامات التجارية وشروط استغلالها

«الدولار» يعيق الزمالك عن التعاقد مع أجانب.. والإدارة تعدل لائحة الإعلانات

رئيس هيونداي يفوز بجائزة مجلة Newsweek لصناعة السيارات 2022

قائد عسكري أوكراني في ماريوبول: نواجه ساعاتنا الأخيرة هنا

موجة متجمدة تضرب بريطانيا ودرجات الحرارة تصل إلى تحت الصفر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضربة بمفتاح في الرقبة.. كيف تحولت خناقة بنات إلى تشويه طفلة؟

جماهير الريدز تدعم الدون رونالدو.. وصلاح ينهي صيامه التهديفي ويتمسك بالصدارة بثنائية

لحظات بين الحياة والموت.. تفاصيل فيديو فتاة البلكونة المروع بين الأب وابنته

مخيف أم مذهل..شاهد أطول جسر من الزجاج في العالم|صور

فيديو

مدمن مخدرات.. ظهور مدعِ نبوة جديد في الإسماعيلية| فيديوجراف

عودة الملك.. محمد صلاح يقود ليفربول لاكتساح مانشستر يونايتد برباعية .. فيديو

ادعولي.. لماذا قررت زيزي عادل بشكل مفاجئ اعتزال الغناء ؟ فيديوجراف

آشلي في الكبير أوي.. هل تعود روان عاطف للتمثيل مرة أخرى؟

المزيد

ساحة رأي

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

همسات دراما رمضان

عبد المعطى أحمد

فى رمضان نأكل أكثر !!

إبراهيم شعبان

السلام البعيد في أوكرانيا؟

محمود دياب

رسالة شديدة الأهمية

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الإرهاب الإلكتروني

د/علاء الشال

هل استلمت هديتك من رمضان؟

د. محمد مبروك

همسة عزيز

خالد جمال

يوتيرن.. لأنكم تكرهون ريهام حجاج

اﻟﻤﺰﻳﺪ