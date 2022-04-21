اليوم.. تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بحلوان توضح طرق الاشتراك بالدورات التدريبية

أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر ابريل 2022، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

وتقام هذه الدورات بنظام الاون لاين عبر أبلكيشن “تايمز” و"زووم" تطبيقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ويقام البعض منها حضوريا داخل قاعات دار الضيافة بالجامعة وسط إجراءات احترازية .

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ونوه المركز بأنه يتم التسجيل و الاشتراك فى هذه الدورات التدريبية عبر هذا الرابط :

https://forms.gle/aHvFRP8UWGcg2w6C6.

و يتم متابعة موعد الدورات و موعد اغلاق التسجيل و الاسماء المقبولة لحضور الدورات سواء اون لاين او داخل الجامعة من خلال الصفحة الرسمية " تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس و القيادات بحلوان " عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

ونوه المركز الي انه يتم نشر تفاصيل كافة الدورات التدريبية في بداية الشهر و تشمل خطة كاملة للتدريب تستمر لمدة شهر كامل

ويتم تنفيذ هذه الدورات تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.