أخبار التعليم| طارق شوقي يحذر من مافيا الثانوية العامة.. اليوم آخر موعد للاستفادة من رعاية الشباب في زراعة عين شمس..وانتهاء شهب القيثارة في السماء

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

وزير التعليم يحذر من مافيا الثانوية العامة.. وينصح الطلاب : افهموا ماتحفظوش

حذر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، طلاب الثانوية العامة مما اسماه بـ مافيا الثانوية العامة التي تختص بعمل جروبات غش على تليجرام وطباعة وبيع كتب مزورة وملازم بها مخابئ للموبايلات وابتكار طرق لتهكير التابلت للترويج لفكرة تسهيل الغش في امتحانات الثانوية العامة

شوقي: ليس من حق طلاب الثانوية العامة اختيار طريقة تطبيق الاوبن بوك

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة قررت عقد امتحانات الثانوية العامة بنظام الاوبن بوك ليتاح مع الطالب مصدر مفتوح داخل لجان امتحانات الثانوية العامة.



اليوم ..زراعة عين شمس اخر موعد للاستفادة من رعاية الشباب

قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس أنه يجب على الطلاب المتقدمين بأبحاث التوجه لإدارة رعاية الشباب بالموعد المحدد بالكشوف للأهمية.



وزير التربية والتعليم : التعليم لا يدار بالسوشيال والهاشتاجات

قال وزير التربية والتعليم أنه سيتم إعطاء الطلاب المصادر التي تغنيهم عن الحفظ تماما في صورة كتيب به المفاهيم التي سيحتاجونها واي شيء في الكتاب تطلب الحفظ مس عاوزينه يحفظه احنا اللي هندهوله والكتب فد يكون ١٠ صفحات حسب المادة.



كل ما تريد معرفته عن مركز تعليم الكبار بـ جامعة عين شمس

تسعي جامعة عين شمس إلي تحقيق التميز في مجال التعليم الجامعي والبحث العلمي علي المستويات المحلية والإقليمية والعالمية في ظل مناخ يتسم بالاستقلالية والحرية والديمقراطية والمساواة وبما يساهم في خدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.



أستاذ بالقومي للبحوث يشدد على ضرورة ممارسة الرياضة برمضان



قال الدكتور عاصم أنور ابو عرب استاذ سموم وملوثات الغذاء بالمركز القومي للبحوث، ورئيس الجمعية المصرية لسلامة الغذاء، إنه بدخول شهر رمضان الكريم يتوقف العديد من الناس عن ممارسة أنشطتهم الرياضية خشية الشعور بالإعياء أو العطش

بكارنيه الكلية … زراعة القاهرة تنظم حفل إفطار للطلاب

اعلن اتحاد طلاب كلية الزراعة جامعة القاهرة ، عن تنظيم حفل افطار جماعى لطلبة و طالبات الكلية لعام ٢٠٢٢ ، وذلك يوم الخميس الموافق ٢٨ ابريل .



انتهاء تساقط شهب القيثارة في السماء



انتهى تساقط ذروة زخات شهب القيثارة، والتي تعد ظاهرة فلكية هامة يترقبها جميع هواة الفلك والمعلقة أبصارهم فى السماء منتظرين الفرصة المناسبة لرصد الظاهرة الفلكية وتصويرها والاستماع بمشاهدتها الممتعة.

اليوم … تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس بحلوان يطلق برنامج تدريبي عن الساعات المعتمدة



أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر ابريل 2022، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.