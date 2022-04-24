عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اغتنم الفرصة وشاهد الآن الساعات الأخيرة لتساقط شهب القيثارة

ظاهرة فلكية
ظاهرة فلكية

يتواصل الآن استمرار تساقط ذروة زخات شهب القيثارة، وهى تعد ظاهرة فلكية هامة يترقبها جميع هواة الفلك والمعلقة أبصارهم فى السماء منتظرين الفرصة المناسبة لرصد الظاهرة الفلكية وتصويرها والاستماع بمشاهدتها الممتعة.


وقال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، إن زخة شهب القيثارة هي ظاهرة فلكية بديعة تحدث  سنوياً ما بين 16 إلى 25 إبريل، ينتظرها هواة الفلك في جميع أنحاء العالم.

وأضاف الدكتور تادرس أن هذه الشهب تبلغ ذروتها هذا العام فى الفترة ما بين يوم الجمعة 22 أبريل إلى يوم السبت 23 أبريل، ويصل عدد الشهب فيها الى حوالي 20 شهابا في الساعة ويمكن رؤيتها بالعين المجردة بشرط ظلمة السماء وخلوها من السحب.


ومن جانبه، أوضح المهندس ماجد ابو زاهرة رئيس الجمعية الفلكية بجدة، أن شهب القيثاريات تعتبر  واحدة من أقدم زخات الشهب المعروفة التي رصدت منذ 2700 عام، وهي تنشط في الفترة من 16 إلى 25 أبريل ومصدرها البقايا الغبارية من المذنب تاتشر ، وتوجد نقطة إشعاعها (منطقة في السماء حيث تنطلق الشهب منها)  بالقرب من ألمع نجم في كوكبة القيثارة النَّسْر الوَاقِع وهو خامس ألمع نجم في سماء الليل.

تندفع شهب القيثارة بسرعة حوالي 49 كيلومتر بالثانية، ومع ذلك، من وقت لآخر يمكن أن تفاجئ القيثاريات مراقبي السماء بتساقط ما يقرب من 100 شهاب في الساعة ولكن لا يتوقع حدوث ذلك هذا العام.

txt

أخبار التعليم| تصل إلى 20 شهابا بالساعة.. شهب القيثارة تمطر سماء مصر اليوم..القومي للبحوث: تناول هذه الحلوى في رمضان يعالج فقر الدم وسرعة التئام الجروح

txt

ظاهرة فلكية هامة... اليوم شهب القيثارة تمطر سماء مصر

txt

أخبار التعليم| شهب القيثارة تزين سماء مصر.....التعليم: عقد اختبار TOFAS لطلاب المدارس الثلاثاء القادم.....عميد تجارة حلوان: تضع 6 خطوات لإدارة ميزانية المنزل خلال شهر رمضان

txt

والله لسه بدري يا شهر الصيام.. السبت التربيع الأخير للقمر

txt

فريق طلابي من الجامعة المصرية اليابانية ينتج سيارة كهربائية تعمل بالطاقة الشمسية|صور

txt

جامعة حلوان في أسبوع| محو أمية 8512 مواطنا.. «الصيدلة» تنظم معرضا للملابس بمناسبة العيد.. طلاب التربية الفنية يُجمِّلون كليتهم بلوحات إبداعية

txt

تمطر سماء مصر الآن.. معلومات عن شهب القيثارة وأفضل وقت ومكان لرؤيتها

txt

عميد تجارة حلوان: التخطيط الجيد لميزانية شهر رمضان يستلزم مشاركة أفراد الأسرة

txt

بعد الإفطار......شهب القيثارة تزين سماء مصر

txt

أخبار التعليم.. مزايا الأسئلة المقالية بامتحانات أولى وثانية ثانوي وأطعمة هامة للمذاكرة في رمضان

ستظهر نقطة إشعاع شهب القيثارة فوق الأفق الشمالي الشرقي عند حوالي الساعة 9 مساءً الجمعة وتصل إلى أعلى نقطة في السماء في ساعات الفجر الأولى، وبالتالي يمكن البدء في مشاهدة الشهب في المساء ، ولكن لرؤية أكبر عدد من الشهب فإن ذلك قبل الفجر عند حوالي الساعة الرابعة صباحا حيث تصل هذه الشهب دائمًا إلى أقصى نشاطها  خلال الساعات القليلة التي تسبق شروق الشمس.

وترصد شهب القيثارة بشكل أفضل في النصف الشمالي للكرة الأرضية ، حيث يكون نجم النسر الواقع مرتفعًا في السماء قبل الفجر، في حين ان القاطنين في النصف الجنوبي سيشاهدون عددا أقل من الشهب بسبب الموقع المنخفض لنقطة إشعاع الشهب فوق الأفق وكذلك وجود القمر.

شروق الشمس المعهد القومي للبحوث الفلكية الفلكي سماء مصر القومي للبحوث Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدمتهم تريلا.. مصرع 3 مصريين في حادث مروع بالسعودية قبل أداء العمرة

سعر الدولار اليوم 24-4-2022

اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب.. ردده طوال اليوم

هل يجوز أن يتزوجني شقيق أخي في الرضاعة؟.. المفتي يجيب

تفاصيل مصرع 3 مصريين في حادثين بالسعودية

البابا تواضروس الثاني يشكر الرئيس السيسي لمحبته وتقديمه التهنئة بالعيد

أدعية ليلة القدر.. تغفر جميع ذنوبك وتريح بالك وقلبك

الناس مكنتش مصدقة.. القصة الكاملة لـ بيع كيلو اللحمة بجنيه في العريش

ترشيحاتنا

الأمين العام للأمم المتحدة يزور تركيا قبل التوجه لـ روسيا وأوكرانيا

لفتة إنسانية من قرينة الرئيس تجاه أم فقدت أبناءها الثلاثة|القصة كاملة لوفاتهم

سعر الدولار اليوم 24-4-2022

مواعيد مباريات اليوم الأحد 24 - 4 - 2022 والقنوات الناقلة

روسيا تدفن جرائمها.. العثور على 1000 جثة داخل مقبرة جماعية|صور

وزيرا الدفاع والخارجية الأمريكيين في الطريق لـ أوكرانيا..وزيلينسكي يطلب أسلحة جديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أرز بالدجاج والبرتقال.. عجوز أفغانية تهز مواقع التواصل بوصفة رمضانية

تحت شعار أنت قارئ .. الأمم المتحدة تحتفل باليوم العالمي للكتاب

بعد إطاحة الارسنال بمانشستر يونايتد.. المان سيتي وليفربول ضمنا التأهل لأبطال أوروبا المقبلة وتوتنهام يصارع الجانرز

الظهور الأول لطليقة أحمد الفيشاوي وابنته في مصر بعد 6 سنوات يالخارج

فيديو

بسبب الميراث .. تطورات في مذبحة الوراق | فيديو جراف

جزارة بالعريش تبيع كيلو اللحمة بجنيه واحد فقط .. ما القصة ؟

عمري ما حسيت بالغربة.. ماذا قال منذر رياحنة في حب مصر|فيديو جراف

بلاغ للنائب العام.. القصة الكاملة للتنمر على بطلة إعلان مستشفى أهل مصر

المزيد

ساحة رأي

سورة الناس.. الملجأ لك قبل وقوع أي شر..

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

كريمة أبو العينين

من غير إعلانات

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى "22 "

إسلام كمال

نقاط الانفجار المرتقبة

سمية عبدالمنعم

عالم «زهران» المليء بالخير والحب والجمال

خالد جمال

تحدٍّ جديد.. ذكاء محمد رمضان في «المشوار»

نهال علام

مصر بلا غارمين

أحمد نجم

همسات دراما رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ