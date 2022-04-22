جامعة حلوان في أسبوع| محو أمية 8512 مواطنا.. «الصيدلة» تنظم معرضا للملابس بمناسبة العيد.. طلاب التربية الفنية يُجمِّلون كليتهم بلوحات إبداعية

رئيس جامعة حلوان:

نعمل على إعداد كوادر طلابية قادرة على تحمل المسئولية

يجب توسيع قاعدة المشاركة بالأنشطة لتكوين مجتمع طلابي يساهم في تحقيق التنمية المستدامة 2030

نائب رئيس الجامعة:

حريصون على التواصل مع أبنائنا الطلاب من خلال حفل الإفطار

معرض لمحات فنية 2022 يعرض الأعمال الإبداعية لطلاب كلية التربية الفنية

شهدت جامعة حلوان على مدار الأسبوع المنقضي العديد من الأخبار والأحداث المهمة، التي لفتت انتباه المتابعين المهتمين بأخبارها، سواء على مستوى الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

ويستعرض موقع صدى البلد أبرز ما شهدته جامعة حلوان من أخبار وأحداث وتصريحات منذ بداية الأسبوع.

نظمت كلية الصيدلة جامعة حلوان معرضا للملابس بمناسبة عيد الفطر المبارك، تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، و الدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة، وإشراف الدكتورة سحر عبد المحسن وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأشار الدكتور ممدوح مهدي أن تنظيم الجامعة لمثل هذه الفعاليات يأتي بهدف تلبية احتياجات الطلاب وخدمة البيئة المحيطة بالإضافة إلى حرص الجامعة على الدور المجتمعي لها وتقديم كل سبل الدعم والرعاية الاجتماعية لأبنائها، وذلك لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم وسد احتياجات الطلاب والعاملين بالجامعة.

وأوضح الدكتور سامح سرور أن المعرض تضمن عرض مجموعة من الملابس الجاهزة تتميز بجودة عالية والتي يتم تقديمها للطلاب بأسعار مخفضة، مضيفاً أن السوق الخيري يضم نوعيات مختلفة من الملابس الجاهزة الجديدة والشنط والأحذية.

وعل جانب آخر ما زالت تتوالى نجاحات طلاب وطالبات جامعة حلوان في المشروع القومي لمحو الأمية يوما بعد يوم تحت رعاية الدكتور ممدوح محمود مهدي القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان ، وإشراف الدكتور أحمد عبد الرشيد حسين المنسق والمشرف العام للمشروع القومي لمحو الأمية ووكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقا ، وبالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار ، حيث بلغ عدد الطلاب والطالبات المشاركين في المشروع القومي لمحو الأمية المتعاقدين على فصول محو الأمية طبقا للتقارير الصادرة من الهيئة العامة لتعليم الكبار 2398 طالبا وطالبة والذين نجحوا في محو أمية 8512 مواطنا ومواطنة على مدار 6 دورات متتالية (دورة أكتوبر 2020 ، دورة يناير 2021 ، دورة أبريل 2021 ، دورة يوليو 2021 ، دورة أكتوبر 2021 ، دورة يناير 2022).

وأشاد الدكتور ممدوح محمود مهدي بدور جامعة حلوان العريقة في قضية محو الأمية التي تحظى باهتمام المجتمع بأكمله لما لها من أهمية كبرى في بناء الفرد والمجتمع، وهي أداة لتعزيز القدرات الشخصية وتحقيق التنمية البشرية والاجتماعية، وهي عامل ضروري للقضاء على الفقر، وتحقيق المساواة، وضمان التنمية المستدامة وتوفير أحد مقومات الحياة الكريمة للمواطنين ومواكبة معطيات العصر العلمية والتكنولوجية والفكرية والثقافية والتفاعل معها وفهم المتغيرات الجديدة وتوظيفها بشكل إبداعي فعال، وهو ما يجعل الجامعة على أتم الاستعداد لبذل أقصى المجهودات للمساهمة في الملحمة الوطنية للقضاء على الأمية في وطننا العزيز مصر.

وأوضح الدكتور أحمد عبد الرشيد حسين أنه في إطار المشاركة في المبادرة الرئاسية لإعلان مصر خالية من الأمية ، هناك حملات توعوية وندوات مستمرة ومجهودات متواصلة وآليات متابعة وإشراف مستمرة بالكليات المشاركة في المشروع القومي لمحو الأمية لتوعية الطلاب وتأهيلهم وتدريبهم وتشجيعهم على الالتحاق بالمشروع القومي لمحو الأمية طبقا للبروتوكول المبرم مع الهيئة العامة لتعليم الكبار ، بما يساهم في تلبية بعض احتياجات المجتمع ويعمل على تحقيق متطلبات التنمية المستدامة من الكوادر البشرية الفاعلة والواعية بقضايا المجتمع والوطن ونشر ثقافة محو الأمية بمفهومها الحضاري باعتباره مفهوما تنموياً قومياً وليس تعليمياً من أجل مساعدة المجتمع المحيط بالنطاق الجغرافي للجامعة على النمو والنهوض والارتقاء بما يتماشى مع خطة الدولة للتنمية المستدامة ووفقا لرؤية مصر 2030.

شارك طلاب التربية الميدانية بالفرقة الخامسة بكلية التربية الفنية جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتور محمود حامد عميد كلية التربية الفنية، تحت اشراف الدكتورة حنان سيد رمضان أستاذ مساعد بقسم التعبير المجسم في تجميل كليه التربية الفنية بلوحات فنية إبداعية.

وأوضح الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة أن ذلك يأتي ذلك في إطار دور الفن والتشجيع على الإبداع وتجميل البيئة المحيطة وتشجيع الشباب للقيام بالدور الإيجابي نحو كليتهم وتنمية مجتمعهم المحيطة.

وأعرب الدكتور محمود حامد عميد كلية التربية الفنية عن سعادته بالدور الذي تقدمته كلية التربية وقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في تنظيم مثل هذه الفعاليات، ووجه شكره إلى القائمين على هذا العمل الفني الإبداعي من الطلاب المتميزين والأساتذة والمشاركين في تجميل الكلية.

ونظمت كلية التربية الفنية جامعة حلوان معرض فني لطلاب وطالبات الكلية بعنوان "معرض لمحات فنية 2022" بهدف عرض أعمال الطلاب الفنية المستلهمة من الطبيعة والتراث والفنون المعاصرة لإبداع اعمال فنية تتفق ومفهوم الاصالة والمعاصرة.

ويقام المعرض تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة والدكتور محمود حامد عميد كلية التربية الفنية وأشراف الدكتورة مها مزيد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأشراف مجموعة من أساتذة الكلية والدكتورة امل فتحي، والدكتورة سهام عبد العزيز، والدكتورة رانيا رزق.

ومن جانبه أشاد الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان بنجاح هذا المعرض الذي يبرز إبداعات ومواهب طلاب كلية التربية الفنية التي تتميز بوجود كوادر فنية فريدة طلابية حيث تعد أحد كليات الفنون الأم في مصر.

ويوضح الدكتور محمود حامد عميد كلية التربية الفنية دور المعارض الفنية فى الارتقاء بالذوق العام ودعم تشجيع المواهب الفنية، وهو الأمر الذى تتميز به الكليات الفنية بالجامعة والتى تضم العديد من الكوادر الذين يجمعون بين الموهبة والدراسة العلمية وهو ما ينعكس فى جودة ورقى المعارض الفنية.

يعرض معرض لمحات فنية 2022 الإنتاج الفني لطلاب الكلية بمجالات النسيج والتصوير والتصميم ما يعكس التباين التشكيلي في تناول العمل الفني تبعا لمداخل الاستلهام والتقنيات والمعالجات التشكيلية المرتبطة بكل مجال.

كما شهدت جامعة حلوان حفل تنصيب رئيس اتحاد الطلاب، ونائبه، وأمناء اللجان، ومساعديهم، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبحضور الدكتورة منى فؤاد عطية القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والسادة عمداء ووكلاء الكليات، وأمناء الجامعة، وممثلي الإدارة العامة لرعاية الشباب، ورؤساء الاتحاد السابقين، وعقدت الاحتفالية بمجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان الذي يرأسه الدكتور أشرف رضا الرئيس التنفيذي للمجمع.

وعقب حفل تنصيب مجلس اتحاد طلاب جامعة حلوان شارك الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة حفل إفطار مجلس اتحاد طلاب الجامعة وذلك بمقر كلية السياحة والفنادق، بحضور الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتورة مني فؤاد عطية القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والسادة عمداء الكليات والسادة الوكلاء والقيادات الإدارية والسادة أمناء الجامعة .

وفى كلمته عقب حفل الإفطار أفاد الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة على أهمية إعداد كوادر طلابية قادرة على تحمل المسئولية، مشيرا إلى دور الاتحادات الطلابية في تحفيز الطلاب على المشاركة وضرورة توسيع قاعدة المشاركة وممارسة الأنشطة الطلابية والمساهمة فى تكوين مجتمع طلابي يساهم في تحقيق التنمية المستدامة 2030، والتي تسهم فى صقل مواهب الطلاب وتنمية قدراتهم وإثبات ذاتهم بما يحقق لهم الرضا، هذا بالإضافة إلي تنمية روح الانتماء والتعاون، وقد أكد على دور الشباب فهم أمل المستقبل ولهم دوراً كبيراً ومهماً في تنمية المُجتمعات وبنائها، فالشباب ركائز أي أمة، وأساس التطور فيها.

ومن جانبه أوضح الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب حرص جامعة حلوان الدائم علي التواصل مع أبنائها الطلاب من خلال حفل إفطار مجلس اتحاد طلاب الجامعة حيث يجتمع الطلاب في هذا اليوم في جو أسري مبهج من خلال المشاركة بين إدارة الجامعة والاتحاد، كما أشار على ضرورة دعم الشباب وصقل شخصياتهم حتى يبدعوا أكثر فيما يقدمون، وهذا يؤدي إلي انتشار ثقافة العمل التطوعي بما يعمل على تعزيز انتماء ومشاركة الشباب في مجتمعهم.

وقدمت الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث التهنئة إلى مجلس اتحاد طلاب الجامعة مؤكدة علي أهمية اتاحة الفرصة للشباب للتعبير عن آرائهم وأفكارهم في القضايا التي تهم المجتمع بما يزيد انتماء وولاء الشباب لوطنهم الغالي مصر.

وخلال الحفل قدم طلاب جامعة حلوان فقرة فنية موسيقية تضمنت عزف مجموعة من الأغنيات والموسيقي الرائعة أثارت أعجاب الحضور الذين أشادوا بها.

وفي ختام الحفل حرص الطلاب علي التقاط الصور التذكارية مع رئيس الجامعة وقيادات الجامعة تعبيرا عن سعادتهم بالتواصل الدائم والمستمر معهم.