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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان تعلن برنامج إعداد القيادات الجامعية الموحد

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، عقد الدورة الخامسة من "برنامج اعداد القيادات الجامعية الموحد"، ويتم تنفيذ هذه الدورة  تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.

وأوضح المركز أن الدورة الخامسة من "برنامج اعداد القيادات الجامعية الموحد"، سوف تقام فى الفترة من يوم الاثنين الموافق ٢٣ / ٥ / ٢٠٢٢ حتى يوم الاربعاء الموافق ٢٥ /٥ / ٢٠٢٢.

ونوه المركز بأنه يتم التسجيل و الاشتراك فى هذه الدورات التدريبية عبر هذا الرابط :
https://forms.gle/1a3ndCK9o3BULMvR6
وأشار أن آخر مواعيد للتسجيل فى برنامج "اعداد القيادات الجامعية الموحد" وسداد الرسوم هو يوم الاربعاء الموافق ١٨ / ٥ /٢٠٢٢.

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جدير بالذكر انه قد قام مكتب التدريب الميداني بكلية التربية جامعة حلوان  بإطلاق مسابقة بعنوان : "الأداء التدريسي المتميز لطلاب الفرقة الرابعة" لاختيار وتكريم الطلاب المتميزين في التدريب الميداني بالمدارس المختلفة على مستوى جميع الشُعَب بالكلية ، تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام حمدي عميد الكلية، والدكتور وائل رمضان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

ويأتي ذلك بهدف تحفيز الطلاب ورفع معدلات الأداء  والروح التنافسية لديهم، وفقاً لمعايير تم وضعها من جانب مكتب التدريب الميداني برئاسة الدكتور وائل راضي، أستاذ المناهج وطرق التدريس ورئيس المكتب ،وتحت إشراف الدكتور عادل أبو زيد  أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس.

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