فريق طلابي من الجامعة المصرية اليابانية ينتج سيارة كهربائية تعمل بالطاقة الشمسية|صور

تمشى 100 كيلومتر

نجح فريق طلابى من قسم هندسة مصادر الطاقة بكلية هندسة مصادر الطاقة والبيئة والكيمياء والبتروكيماويات بـ الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا من تصميم وإنشاء سيارة كهربائية تعمل عن طريق تعمل باستخدام البطاريات التى يتم شحنها باستخدام الطاقة المتجددة «الألواح الشمسية الكهروضوئية المثبتة على السيارة»، خلال النهار ويمكن أن تعمل لفترة طويلة ويتم التحكم فيها بالكامل.

قال الطالب علي ابراهيم أحد أعضاء الفريق الطلابي المنفذ السيارة أن السيارة الكهربائية تعد مشروع التخرج الخاص بهم من الكلية.

وصرح ابراهيم خلال تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن السيارة يمكنها من حمل شخص واحد فقط، وذلك نظرآ لحمولة العجل والبطار والعجل، وانا تسطيع أن تمشى لمسافة 100 كيلومتر، وأنه يمكن شحنها بالطاقة الشمسية أو عن طريق الكهرباء.

واضاف علي ابراهيم، أن الألواح الشمسية الكهروضوئية المثبتة على السيارة، يمكنها شحن السيارة من 20 إلى 30%.

جدير بالذكر انه قد أعلنت الدكتورة منى جمال الدين ابراهيم، عميد كلية هندسة مصادر الطاقة والبيئة والكيمياء والبتروكيماويات بجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، نجاح فريق من الطلاب بقسم هندسة مصادر الطاقة بالكلية فى تصميم وإنشاء سيارة كهربائية (راكبان) تعمل باستخدام البطاريات والتى يتم شحنها باستخدام الطاقة المتجددة (الألواح الشمسية الكهروضوئية المثبته اعلى السيارة) خلال النهار ويمكن أن تعمل لفترة طويلة ويتم التحكم فيها بالكامل.

اوضحت خلال بيان أصدرته الجامعة اليابانية، أن المشروع يحقق أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030، كما يتماشى مع هدف مصر العام لإقامة صناعة السيارات الكهربائية في مصر، كما يساعد في تقليل انبعاثات الغازات الساخنة والاحتباس الحراري فضلا عن تكلفة التشغيل المنخفضة لأنها تعتمد على الطاقة الشمسية.

وأضافت أن الكلية تحرص دائما على تقديم الموضوعات التطبيقية لطلابها والتى تسعى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وخطة مصر 2030.

فريق طلابي من الجامعة المصرية اليابانية ينتج سيارة كهربائية تعمل بالطاقة الشمسية (1)

فريق طلابي من الجامعة المصرية اليابانية ينتج سيارة كهربائية تعمل بالطاقة الشمسية (2)

فريق طلابي من الجامعة المصرية اليابانية ينتج سيارة كهربائية تعمل بالطاقة الشمسية (3)

فريق طلابي من الجامعة المصرية اليابانية ينتج سيارة كهربائية تعمل بالطاقة الشمسية (4)