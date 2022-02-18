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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم العالي: اتفاقية بين الجامعة المصرية اليابانية والمنظمة العربية للتنمية الإدارية |تفاصيل

اتفاقية تعاون بين
اتفاقية تعاون بين الجامعة المصرية اليابانية

استعرض د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا حول توقيع د. أحمد الجوهري رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، اتفاقية تعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية - جامعة الدول العربية - برئاسة د. ناصر القحطاني رئيس المنظمة.

وأوضح د. أحمد الجوهري أن الاتفاقية تشمل التعاون في مجالات الملكية الفكرية والتحول الرقمي، وتنظيم الندوات حول الدروس المُستفادة من التجربة اليابانية، فضلا عن التعاون في المجالات ذات الاهتمام المُشترك بين الجانبين.

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وعلى هامش توقيع الاتفاقية، قام وفد المنظمة بجولة تفقدية في الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، حيث أشاد الوفد بالمستوى المُتميز  لمرافق الجامعة واعتبارها منارة تعليمية بحثية للعالم العربي والإفريقي، مؤكدين على سعي المنظمة العربية للتنمية الإدارية لإقامة شراكة حقيقية مع الجامعة، لدعم دورها في الارتقاء بالتعليم، وتلبية احتياجات سوق العمل محليًا وإقليميًا ودوليًا.

شهد توقيع الاتفاقية، د. سامح ندا، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية والتعليم بالجامعة، ولفيف من عمداء الكليات والسيد واتانابي موتوهارورئيس مكتب الجايكا بالجامعة، ود. عادل السن، مستشار المنظمة العربية للتنمية الادارية للقانون والتحكيم والصحة العامة، ود. عزام ارميلي مستشار المنظمة العربية للتنمية الادارية رئيس مجموعة المجالس الرئيسية والمُلتقيات المهنية والجوائز، وأ. هشام حميدة المراقب الداخلي.

خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي وزير التعليم العالى والبحث العلمى خالد عبدالغفار رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا

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