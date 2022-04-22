بعد الإفطار......شهب القيثارة تزين سماء مصر

تشهد سماء مصر اليوم وغداً ظاهرة فلكية بديعة وجميلة، حيث يبدأ تساقط زخات شهب القيثارة، وهذه ظاهرة فلكية يترقبها جميع هواة الفلك والمعلقة أبصارهم فى السماء منتظرين الفرصة المناسبة لرصد الظاهرة الفلكية وتصويرها والاستماع بمشاهدتها الممتعة.

وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أننا نشهد اليوم الجمعة الموافق 22 أبريل ويوم غد السبت 23 ذروة زخات شهب القيثارة .

وقال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، إن زخة شهب القيثارة هي ظاهرة فلكية بديعة تحدث سنوياً ما بين 16 إلى 25 إبريل، ينتظرها هواة الفلك في جميع أنحاء العالم.

شهب القيثارة تصل إلى 20 شهابا في الساعة

وأضاف الدكتور تادرس أن هذه الشهب تبلغ ذروتها هذا العام فى الفترة ما بين يوم الجمعة 22 أبريل إلى يوم السبت 23 أبريل، ويصل عدد الشهب فيها الى حوالي 20 شهابا في الساعة ويمكن رؤيتها بالعين المجردة بشرط ظلمة السماء وخلوها من السحب.

وأشار أستاذ الفلك أن أفضل وقت لمشاهدة الشهب يكون من بعد غروب الشمس، وأن أفضل الظروف لمشاهدة زخات الشهب عموما يكون من مكان مظلم بعيد تماما عن أضواء المدينة بعد منتصف الليل، وحتى بزوغ الفجر، بشرط صفاء السماء وخلوها من الغبار والسحب.

وأكد أن ظهور تلك الشهب في السماء ليس لها أي أضرار على الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض ، فمشاهداتها ممتعة ويحبها هواة الفلك والمهتمين بعلوم الفلك والفضاء لمتابعتها وتصويرها.

التربيع الأخير للقمر يحجب الرؤية عن شهب القيثارة

ونوه الدكتور أشرف أن ضوء القمر يحجب هذا العام وهج بعض الشهب الضعيفة، ويجعل مشاهدة الشهب ضعيفة ولذلك يجب البحث عن أكثر مكان مظلم والمراقبة والملاحظة الجيدة للتقاط ومشاهده شهب القيثارة.

جدير بالذكر أنه تتزين سماء مصر غدا بظهور قمر التربيع الثاني والأخير لشهر رمضان، فى ظاهرة فلكية ينتظرها هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال، حيث يظهر القمر بشكل جميل ليمنح فرصة مميزة للتصوير.

وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية أننا نشهد قمر التربيع الثاني لشهر أبريل حيث يعد هذا القمر هو التربيع الأخير لشهر رمضان 1443 يوم السبت الموافق 23 أبريل، في تمام الساعة الواحدة و57 دقيقة مساء.

للقمر 3 أوجه يمر بها بعد ميلاد الهلال وهي "التربيع الأول وفيه تكون نسبة الجزء المضاء من القمر 50%، وهو ما يعني وصول الشهر الهجري لنهاية أسبوعه الأول، ثم يكتمل القمر بدرا في منتصف الشهر الهجري، والتربيع الأخير وفيه يتناقص البدر تدريجيا ليشغل الجزء المضاء منه نصفه فقط.

خلال بضعة أيام مقبلة ستتقلص المسافة بين القمر والشمس في قبة السماء الى ان يرصد كهلال قبل فترة وجيزة من شروق الشمس استعدادا لوصوله منزلة الاقتران لشهر شوال 1443 .