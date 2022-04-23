عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| شهب القيثارة تزين سماء مصر.....التعليم: عقد اختبار TOFAS لطلاب المدارس الثلاثاء القادم.....عميد تجارة حلوان: تضع 6 خطوات لإدارة ميزانية المنزل خلال شهر رمضان

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

تمطر سماء مصر الآن.. معلومات عن شهب القيثارة وأفضل وقت ومكان لرؤيتها
تشهد مصر الآن ظاهرة فلكية مهمة، وهي ذروة تساقط زخات شهب القيثارة، في ظاهرة يحرص جميع هواة الفلك والمعلقة أبصارهم في السماء على متابعتها، منتظرين الفرصة المناسبة لرصد الظاهرة الفلكية وتصويرها والاستماع بمشاهدتها الممتعة.

فريق طلابي من الجامعة المصرية اليابانية ينتج سيارة كهربائية تعمل بالطاقة الشمسية|صور
نجح فريق طلابى من قسم هندسة مصادر الطاقة بكلية هندسة مصادر الطاقة والبيئة والكيمياء والبتروكيماويات بـ الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا من تصميم وإنشاء سيارة كهربائية تعمل عن طريق تعمل باستخدام البطاريات التى يتم شحنها باستخدام الطاقة المتجددة «الألواح الشمسية الكهروضوئية المثبتة على السيارة»، خلال النهار ويمكن أن تعمل لفترة طويلة ويتم التحكم فيها بالكامل.

التعليم : عقد اختبار TOFAS لطلاب المدارس الثلاثاء القادم | تفاصيل
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن عقد اختبار TOFAS بنسخته المعربة لجميع الصفوف يوم الثلاثاء الموافق ٢٦ أبريل ٢٠٢٢ .

عميد تجارة حلوان: التخطيط الجيد لميزانية شهر رمضان يستلزم مشاركة أفراد الأسرة
كشفت الدكتورة أمانى فاخر عميد كلية التجارة وإدارة الأعمال في جامعة حلوان، عن كيفية الإدارة المالية لميزانية الأسرة المصرية خلال شهر رمضان، وذلك فى إطار حملة توعوية تنظمها إدارة الإعلام بالإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بالجامعة، مع حلول شهر رمضان وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس جامعة حلوان .

بعد الإفطار......شهب القيثارة تزين سماء مصر
تشهد سماء مصر اليوم وغداً ظاهرة فلكية بديعة وجميلة، حيث يبدأ تساقط زخات شهب القيثارة، وهذه ظاهرة فلكية يترقبها جميع هواة الفلك والمعلقة أبصارهم فى السماء منتظرين الفرصة المناسبة لرصد الظاهرة الفلكية وتصويرها والاستماع بمشاهدتها الممتعة.

بدء المحاضرات العملية لطلاب زراعة عين شمس غدا
أعلن الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس تعلميات هامة لطلبة المستوى الأول “هندسة زراعية”، تضمنت حضور الدرس العملي الخاص بالمقرر “أساسيات الإنتاج النباتي” لكافة الأقسام، خلال الأسبوع المقبل من غد السبت حتى الخميس 28 أبريل.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي والرجاء المغربي في دوري أبطال إفريقيا

النيابة العامة تأمر بحبس اثنين وضبط وإحضار آخرينَ في تصنيع عقاقير طبية بغير ترخيص بالقليوبية

بشرى خير للمصريين.. فيفا يعلن إعادة مباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات المونديال

اتحاد الكرة يحسم رسميا موقف شكوى مصر ضد السنغال وإعادة المباراة

على معلول يهدر هدف التعادل لـ الأهلي أمام الرجاء من ركلة جزاء بقرار الـ var

شطة : مباراة مصر والسنغال لن تعاد .. تم اعتماد النتيجة

مصدر بالفيفا: استبعاد 4 أعضاء من مناقشة ملف إعادة مباراة مصر والسنغال

بث مباشر مباراة الأهلي والرجاء اليوم 22 / 4 / 2022

ترشيحاتنا

هل تنقذ اللجنة العربية المسجد الأقصى من انتهاكات المستوطنين؟|محلل أردني يصدم الجميع

موعد اذان الفجر السبت الثاني والعشرين من رمضان

رئيس أوكرانيا يعلن حصول بلاده على أسلحة متطورة من الحلفاء

هدف وركلة جزاء ضائعة حصيلة 20 دقيقة من مباراة الأهلي والرجاء

على معلول يهدر هدف التعادل لـ الأهلي أمام الرجاء من ركلة جزاء بقرار الـ var

الإمارات.. نتطلع لاستئناف اجتماعات لجنة الرقابة المشتركة في أبيي بالسودان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حولت الألم إلى أمل.. منال بطلة "ناجيات الحروق" وأجمل وجه إعلاني برمضان

شريف إكرامي: أنا ممكن أعمل الفلوس سجاجيد تحت رجلي

السندريلا تحولت لوحش.. هكذا فضح جوني ديب "آمبر هيرد" أجمل نساء هوليود

نسرين أنور عكاشة: راجعين يا هوى أعاد الجمهور للزمن الجميل وبكيت بعد رؤية التتر|حوار

فيديو

حسن عسيري يتقاضى 450 ألف دولار في حلقة رامز جلال |فيديو جراف

تصريحات مثيرة للجدل.. هل يغادر محمد صلاح ليفربول.. فيديو جراف

الثقافة الجنسية مهمة .. أبرز تصريحات دينا الشربيني في «حبر سري»

هرقص لغاية ما أموت.. أبرز تصريحات فيفي عبده «في العرافة»

المزيد

ساحة رأي

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام كمال

نقاط الانفجار المرتقبة

سمية عبدالمنعم

عالم «زهران» المليء بالخير والحب والجمال

خالد جمال

تحدٍّ جديد.. ذكاء محمد رمضان في «المشوار»

نهال علام

مصر بلا غارمين

أحمد نجم

همسات دراما رمضان

عبدالمعطى أحمد

فى رمضان نأكل أكثر !!

إبراهيم شعبان

السلام البعيد في أوكرانيا؟

محمود دياب

رسالة شديدة الأهمية

اﻟﻤﺰﻳﺪ