أخبار التعليم| شهب القيثارة تزين سماء مصر.....التعليم: عقد اختبار TOFAS لطلاب المدارس الثلاثاء القادم.....عميد تجارة حلوان: تضع 6 خطوات لإدارة ميزانية المنزل خلال شهر رمضان

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

تمطر سماء مصر الآن.. معلومات عن شهب القيثارة وأفضل وقت ومكان لرؤيتها

تشهد مصر الآن ظاهرة فلكية مهمة، وهي ذروة تساقط زخات شهب القيثارة، في ظاهرة يحرص جميع هواة الفلك والمعلقة أبصارهم في السماء على متابعتها، منتظرين الفرصة المناسبة لرصد الظاهرة الفلكية وتصويرها والاستماع بمشاهدتها الممتعة.

فريق طلابي من الجامعة المصرية اليابانية ينتج سيارة كهربائية تعمل بالطاقة الشمسية|صور

نجح فريق طلابى من قسم هندسة مصادر الطاقة بكلية هندسة مصادر الطاقة والبيئة والكيمياء والبتروكيماويات بـ الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا من تصميم وإنشاء سيارة كهربائية تعمل عن طريق تعمل باستخدام البطاريات التى يتم شحنها باستخدام الطاقة المتجددة «الألواح الشمسية الكهروضوئية المثبتة على السيارة»، خلال النهار ويمكن أن تعمل لفترة طويلة ويتم التحكم فيها بالكامل.

التعليم : عقد اختبار TOFAS لطلاب المدارس الثلاثاء القادم | تفاصيل

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن عقد اختبار TOFAS بنسخته المعربة لجميع الصفوف يوم الثلاثاء الموافق ٢٦ أبريل ٢٠٢٢ .

عميد تجارة حلوان: التخطيط الجيد لميزانية شهر رمضان يستلزم مشاركة أفراد الأسرة

كشفت الدكتورة أمانى فاخر عميد كلية التجارة وإدارة الأعمال في جامعة حلوان، عن كيفية الإدارة المالية لميزانية الأسرة المصرية خلال شهر رمضان، وذلك فى إطار حملة توعوية تنظمها إدارة الإعلام بالإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بالجامعة، مع حلول شهر رمضان وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس جامعة حلوان .

بعد الإفطار......شهب القيثارة تزين سماء مصر

تشهد سماء مصر اليوم وغداً ظاهرة فلكية بديعة وجميلة، حيث يبدأ تساقط زخات شهب القيثارة، وهذه ظاهرة فلكية يترقبها جميع هواة الفلك والمعلقة أبصارهم فى السماء منتظرين الفرصة المناسبة لرصد الظاهرة الفلكية وتصويرها والاستماع بمشاهدتها الممتعة.

بدء المحاضرات العملية لطلاب زراعة عين شمس غدا

أعلن الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس تعلميات هامة لطلبة المستوى الأول “هندسة زراعية”، تضمنت حضور الدرس العملي الخاص بالمقرر “أساسيات الإنتاج النباتي” لكافة الأقسام، خلال الأسبوع المقبل من غد السبت حتى الخميس 28 أبريل.