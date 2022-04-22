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رئيس التحرير
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تعليم

التعليم : عقد اختبار TOFAS لطلاب المدارس الثلاثاء القادم | تفاصيل

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن عقد اختبار TOFAS بنسخته المعربة لجميع الصفوف يوم الثلاثاء الموافق ٢٦ أبريل ٢٠٢٢ .

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على ضرورة مراعاة مواعيد اختبارات جميع الطلاب في موادهم الأساسية وبالتنسيق مع المديريات والإدارات والمدارس

‏جدير بالذكر أن ‏الاختبار الدولي TOFAS  هو اختبار لقياس القدرة الأكاديمية لمساعدة المعلمين والطلاب على تقييم ومقارنة قدراتهم الأكاديمية الأساسية في بلدان متعددة والتركيز في هذا الاختبار على الرياضيات.

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وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه كان قد شارك في العام الماضي أكثر من ٣٠٠٠ طالب مصري في الاختبار الدولي TOFAS، من مراحل عمرية مختلفة؛ من الصف الرابع والسادس الابتدائي بالمستوى الأول والصف الثاني والثالث الإعدادي بالمستوى الثاني، وأثبت الطلاب تفوقهم على منافسيهم من الدول الأخرى.

وكشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تفاصيل الاختبار الدولي TOFAS للطلاب من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الاختبار الدولي TOFAS للطلاب من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي ، يتم عقده عن طريق الكمبيوتر أو الجهاز المحمول ، ويحتاج لتوافر الإنترنت.

وأضاف وزير التربية والتعليم، أن مدة الاختبار الدولي TOFAS للطلاب من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي 40 دقيقة.

وأكد وزير التربية والتعليم، أنه يتم إرسال الاختبار الدولي TOFAS للطلاب من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي للمؤسسة اليابانية مباشرة لتصحيحه.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على أن التقدم لـ الاختبار الدولي TOFAS للطلاب من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي يكون تطوعيا، ولا يظهر في نتيجة الطالب الدراسية على الإطلاق.

وكان قد تم يوم الاحد 27 مارس 2022 ، إغلاق باب التقديم للنسخة المعربة من الاختبار الدولي TOFAS للطلاب من الصف الرابع الابتدائي، وحتى الثاني الثانوي من جميع المحافظات عدا القاهرة والإسكندرية والجيزة حيث ستتولى مديريات هذه المحافظات تسجيل الطلاب.

وأتاحت وزارة التربية والتعليم ، التقديم للنسخة المعربة من الاختبار الدولي TOFAS للطلاب من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي من جميع المحافظات عدا القاهرة والإسكندرية والجيزة ، عن طريق الرابط التالي :   https://forms.gle/ypUKd1fu7Utq89C89

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