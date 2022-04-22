التعليم تكلف المديريات بسرعة تجهيز مكافأة الامتحانات لصرفها للمستحقين

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات رسمية لجميع مديريات التربية والتعليم ، شددت خلالها على ضرورة البدء في إعداد وتجهيز مكافأة امتحانات النقل للعاملين بالمديريات ، وذلك تنفيذا لقرار منح مكافأة امتحانات النقل وامتحانات الإعدادية لمن يستحقها.

وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة أن يتم الصرف فور الانتهاء من امتحانات الدور الاول بموازنة العام المالي 2021 / 2022 .

وكان قد حصل موقع صدى البلد على تفاصيل زيادة مكافأة الفئات المشاركة في امتحانات شهادة اتمام الدراسة بمرحلة التعليم الاساسي ( امتحانات الشهادة الاعدادية 2022 ) والتي تم اعتمادها رسميا منذ أيام في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تحقيق الرضا الوظيفي لجميع العاملين من خلال تعزيز الشعور الايجابي الذي يشعر به الموظف بشكل عام تجاه عمله وحرصا على الصالح العام .

حيث قرر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم زيادة المكافأة الخاصة بالفئات المشاركة في امتحانات شهادة اتمام الدراسة بمرحلة التعليم الاساسي ( امتحانات الشهادة الاعدادية 2022 ) من داخل ميزانية المديريات والادارات التعليمية لتصبح كالتالي :

مكافأة أعضاء الهيئة الفنية لوضع أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية

يتم صرف المبالغ المالية المقررة من داخل ميزانية المديرية ، وتقرر زيادة قيمة المكافآة لتكون :

* 50 جنيها عن وضع اسئلة كل مادة

* 30 جنيه عن نموذج الإجابة

* 60 جنيه نظير ترجمة كل ورقة اسئلة لها جلس امتحان مستقلة ونموذج الإجابة

* 40 جنيها مكافأة أسئلة ونموذج الإجابة للعضو المتخصص في مجال المكفوفين عن كل مادة

مكافأة العاملين بمركز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة

يتم الصرف باليوم بواقع 5% من الراتب الاساسي من داخل ميزانية الادارة كما يلي :

* يمنح رئيس المركز مكافأة باليوم عن أيام العمل الفعلية ابتداءا من تاريخ استلام الأسئلة وحتى نهاية الامتحان بواقع اليوم ب3 أيام.

* يمنح باقي أعضاء وعمال المركز مكافئة عن أيام عملهم بالمركز ابتداءا من تاريخ استلام الاسئلة وحتى نهاية الامتحان بواقع اليوم بيومين بالاضافة إلى مكافأة يوم عن كل ليلة مبيت بمركز توزيع الاسئلة ولا يصرف مكافأة عن ايام العطلات للاعضاء غير المكلفين بالنوبتجية في هذه الأيام.

مكافأة المنتدبين للجان السير

ويتم الصرف باليوم بواقع 5% من الراتب الاساسي من داخل ميزانية الادارة كما يلي :

* يمنح كل من رئيس اللجنة والمراقب الاول ومراقب واعضاء كنترول اللجنة مكافأة باليوم عن أيام العمل الفعلية بدءاً من تاريخ صدور خطابات التكليف بواقع اليوم بـ 3 أيام

* يمنح باقي أعضاء وعمل اللجنة مكافأة باليوم عن ايام العمل الفعلية بدءا من تاريخ صدور خطابات التكليف

* بالنسبة لاعضاء اللجنة بدءا من ايام التحضير بالنسبة للعمال بواقع اليوم بيومين

* في حالة وجود أيام فراغ بالجدول بخلاف الممثلات الرسمية يحسب اليوم بيوم لجميع الفئات بشرط التواجد باللجنة طبقا لدفاتر الحضور والانصراف

مكافأة تقدير الدرجات لامتحانات الشهادة الاعدادية



* زيادة قيمة التقدير لتصبح جنيهين عن كل ورقة إجابة وبحد القصى 24 ورقة ، ويجوز العمل فترتين ( صباحية ومسائية) في اليوم الواحد بناءا على موافقة السلطة المختصة.

* في حالة إجراء اعمال التقدير مركزي بالمديرية يتم الصرف من داخل ميزانية المديرية

* في حالة اجراء أعمال التقدير على مستوى الادارة يتم الصرف من داخل ميزانية الادارة

* يستمر العمل بمعدلات تشكيل جميع اللجان الواردة بالقرار الوزاري 265 لسنة 1994 بشأن مكافآة الامتحانات العامة وتحرير الشهادات بوزارة التربية والتعليم

أول الزيادة في المكافأة منذ 28 عام

وكان قد أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه تم اعتماد زيادة معدلات مكافأة امتحانات لجان السير ومقدري الدرجات وأعضاء الهيئة الفنية الخاصة بوضع الامتحانات، ومراكز توزيع الاسئلة وتجميع أوراق الإجابة الخاصة بـ امتحانات الشهادة الاعدادية ( شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي ).

وتعد هذه الزيادة هى الأولى منذ صدور القرار الوزارى رقم (365 لسنة 1994 ) وتعديلاته.

وقال وزير التربية والتعليم : أن هذا القرار يأتي في اطار حرص الدولة بصفة عامة و وزارة التربية والتعليم بصفة خاصة ، على تحقيق الرضا الوظيفي لجميع العاملين بالمديريات التعليمية ، من خلال تعزيز الشعور الإيجابي الذي يشعر به الموظّف بشكلٍ عام تجاه عمله، لما له من دور في تحفيز العاملين على العطاء وبذل المزيد من الجهد لصالح العملية التعليمية.

وأضاف وزير التربية والتعليم : أنه تم أيضا اعتماد زيادة قيمة المكافآة الخاصة بالرئيس العام ، ورؤساء ، ووكلاء ، واعضاء ، ومساعدين ، والخدمات المعاونة ، بـ لجان الادارة والنظام والمراقبة لـ امتحانات الشهادة الاعدادية ( شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي) والمهنية، والفئات الخاصة ، وكذا مشرفي تقدير الدرجات، لتناسب مع الجهد الذى يبذلة السادة المشاركين فى تلك الاعمال من داخل ميزانية المديريات والادارات التعليمية وبنفس معدلات تشكيل اللجان الواردة بالقرارات الوزارية المنظمة