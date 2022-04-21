أولياء امور عن منع الكتب في لجان الثانوية: اجلوه للسنة الجاية

أعلن ائتلاف اولياء امور مصر أن هناك حالة من القلق والتوتر الشديد أصابت طلاب الثانوية العامة 2022 واولياء امورهم ، من قرار منع اصطحاب الكتاب و التابلت في لجان امتحانات الثانوية العامة 2022.

وقالت داليا الحزاوي مؤسس ائتلاف اولياء امور مصر ، أن الأزمة تكمن في أن طلاب الثانوية العامة 2022 اعتاد اغلبهم في طريقة معينة في المذاكرة وحل الاسئلة تعتمد على وجود الكتاب معهم اثناء الامتحان طبقا لقرارات الوزارة السابقة ، خاصة فيما يخص الاجزاء المطلوب حفظها مثل القوانين و التعاريف والخرائط والتواريخ ، وذلك كان على اعتبار ان النظام الجديد للاسئلة لا يتطلب حفظ مثل هذه المعلومات لان الوزارة تريد تفعيل مهارة الفهم.



واضافت مؤسس ائتلاف اولياء امور مصر : ان هناك تخوفات كثيرة لاولياء الامور بخصوص اكتفاء طلاب الثانوية العامة 2022 بـ ورقة المفاهيم في الامتحان ، حيث يتخوف الجميع من أنها قد لا تكن كافية ولا شاملة لـ طلاب الثانوية العامة 2022 وبالتالي يكون وجودها صوري فقط



وناشدت مؤسس ائتلاف اولياء امور مصر وزارة التربية والتعليم ، بإعادة النظر في قرارها الخاص بمنع دخول الكتاب المدرسي ، خاصة انه قرار مفاجئ صدر قبل الامتحان بفترة قصيرة لا تكفي لأن يتمكن الطلاب من اعادة حفظ كل القوانين والتعاريف والخرائط والتواريخ .

وقالت مؤسس ائتلاف اولياء امور مصر : في رأيي أنه من الافضل للوزارة ان تطبق القرار بداية من العام القادم حتي يكون الطالب علي علم مسبق ، مشيرة إلى أنه اذا كانت الوزارة متمسكة بالقرار هذا العام فلابد أن تكون ورقة المفاهيم شاملة ووافية و مفيدة للطالب ، تغطي كل ما يحتاجة الطالب من اجزاء الحفظ حتي يستطيع الاجابة علي الاسئلة



وعلى جانب آخر .. طالبت مؤسس ائتلاف اولياء امور مصر بأن يكون هناك تدريب علي نظام الامتحان بالبابل شيت حتي يتمكن الطالب من معرفة شكل ورقة الاسئلة ، وطريقة التظليل ، وكيفية تعديل الاجابة اذا اراد ، بحيث تحسب الاجابة المعدلة ويحصل الطالب علي الدرجة كاملة ، كما طالبت بضرورة توفير ورق ابيض كافي كمسودة للطالب حتى يستطيع كتابة خطوات الحل للوصول للاجابة الصحيحة.

القرارات النهائية بشأن امتحانات الثانوية العامة