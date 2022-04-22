وزارة التعليم: لا صحة لصدور قرار بحذف أجزاء من مقررات الثانوية العامة

نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن صدور قرار بحذف أجزاء من مقررات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2021/2022، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء.

وًأكدت الوزارة أنه لا صحة لصدور قرار بحذف أي أجزاء من مقررات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2021/2022، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات رسمية بهذا الشأن، وأن المقررات الدراسية كما هي دون حذف أو إلغاء.

وشددت على التزام المدارس بكافة محافظات الجمهورية بتطبيق الخريطة الزمنية وفقاً لخطة توزيع شرح المناهج الدراسية المقررة على الثانوية العامة، مُناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء مثل تلك الأخبار المغلوطة مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور.

وفي حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الدخول على الموقع الإلكتروني للوزارة (moe.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 - 01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).