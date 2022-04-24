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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير التربية والتعليم : التعليم لا يدار بالسوشيال والهاشتاجات

صدى البلد

قال وزير التربية والتعليم أنه سيتم إعطاء الطلاب المصادر التي تغنيهم عن الحفظ تماما في صورة كتيب به المفاهيم التي سيحتاجونها واي شيء في الكتاب تطلب الحفظ مس عاوزينه يحفظه احنا اللي هندهوله والكتب فد يكون ١٠ صفحات حسب المادة. 

 

واضاف خلال مداخلة هاتفيه ببرنامج الحكاية المذاع على قناة. mbc مصر، أنه سيتم تسليم الكتب للاب داخل اللجنه مع ورقة الأسئلة لتكافيء الفرص والعدالة، والهاشتجات دي التعليم لا يدار بالسوشيال ميديا ونحن الجنة المسؤولة عن الامتحان والضغط مرفوض تماما ولن يتم الرجوع عن ما تم إقرارة 

وردا على من طالب بإقالته بسبب التابلت وعدم استخدام الطلبه له، قال " ده مش شأن اللي بيسأل السؤال ده خالص، والتابلت هو اللي بتذاكر به أولادنا في اولي وثانيه ثانوي ويتم امتحانهم به والامتحانات جميعها الكترونية وعليه المحتوى الرقمي والكتب الرقميه وهذة شوشره لطلب واحد وهو سيبني ادخل الكتاب والتليفون وده مرفوض ".
 

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