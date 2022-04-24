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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بكارنيه الكلية … زراعة القاهرة تنظم حفل إفطار للطلاب

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلن اتحاد طلاب كلية الزراعة جامعة القاهرة ،  تنظيم حفل إفطار  جماعى لطلاب الكلية لعام ٢٠٢٢ ، وذلك يوم الخميس المقبل .

أوضح اتحاد طلاب كلية الزراعة ، أن الحجز لحفل الإفطار بكارنية الكلية فقط وغير مسموح الحجز لأحد .

فى سياق آخر ، نظمت كلية العلاج الطبيعي جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، احتفالية يوم اليتيم تحت عنوان "يوم الخير والعطاء" بحضور 70 طفلًا من الأطفال اليتامى وذوي القدرات الخاصة لقضاء يوم ثقافي وترفيهي بالجامعة لاحتضان الأطفال الأيتام وإكرامهم.

‎حضر فعاليات الاحتفالية الدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة جيهان المنياوي عميدة كلية العلاج الطبيعي وأعضاء هيئة التدريس، حيث تمثل الاحتفالية صورة من صور التكافل الاجتماعي في تقديم الرعاية والاهتمام بالأطفال بصورة عامة والأيتام وذوي القدرات الخاصة بصفة خاصة.

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‎وتضمن برنامج الاحتفالية الترحيب بالأطفال الأيتام والتقاط الصور التذكارية معهم، وتقديم أغان وفقرات فنية وعروض للأطفال، إلى جانب توزيع الهدايا والألعاب والملابس لإدخال الفرحة والسرور عليهم.

كلية العلاج الطبيعي جامعة القاهرة برنامج الوادى الجديد ساقية الصاوي إفطار جماعي Jobs Education

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