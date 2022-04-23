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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الخميس.. اللجنة الفنية بهندسة القاهرة توفر خصما على حفلة بساقية الصاوي

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت اللجنة الفنية باتحاد طلاب كلية الهندسة جامعة القاهرة ، عن توفير خصم لحضور حفل المولوية المصرية بساقية الصاوي ليصبح ثمنها 60 جنيها .

كما أعلن اتحاد طلاب كلية الهندسة ، عن موعد الحفل  وهو يوم الأربعاء الموافق 27/4، والتجمع عند ساقية الصاوي الساعة الثامنة والربع مساءًا و للحجز بالتوجه لإدارة رعاية الشباب بجوار حمام السباحة، مع إحضار صورتي الكارنيه والبطاقة.

على الجانب الاخر ، نظمت كلية العلاج الطبيعي جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، احتفالية يوم اليتيم تحت عنوان "يوم الخير والعطاء" بحضور 70 طفلًا من الأطفال اليتامى وذوي القدرات الخاصة لقضاء يوم ثقافي وترفيهي بالجامعة لاحتضان الأطفال الأيتام وإكرامهم.

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‎حضر فعاليات الاحتفالية الدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة جيهان المنياوي عميدة كلية العلاج الطبيعي وأعضاء هيئة التدريس، حيث تمثل الاحتفالية صورة من صور التكافل الاجتماعي في تقديم الرعاية والاهتمام بالأطفال بصورة عامة والأيتام وذوي القدرات الخاصة بصفة خاصة.

‎وتضمن برنامج الاحتفالية الترحيب بالأطفال الأيتام والتقاط الصور التذكارية معهم، وتقديم أغان وفقرات فنية وعروض للأطفال، إلى جانب توزيع الهدايا والألعاب والملابس لإدخال الفرحة والسرور عليهم.

‎وفي نهاية الاحتفالية، عبر الأطفال عن سعادتهم بالحضور إلى جامعة القاهرة، ووجهوا الشكر لإدارة الجامعة والطلاب وأعضاء هيئة التدريس، على تنظيم الحفل وإدخال الفرحة إلى قلوبهم.
 

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