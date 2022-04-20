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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

طلاب آثار القاهرة عن الرحلات التعليمية: بنشوف اللى بندرسه على الطبيعة

طلاب جامعة القاهرة
طلاب جامعة القاهرة

أعلن الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار جامعة القاهرة ، عن عدد من الرحلات التعليمية إلى مدينتى الأقصر وأسوان ، بالإضافة إلى الرحلة التعليمية إلى مدينة الإسكندرية .

وقال رجب ، إنه تم فتح باب الاشتراك في الرحلة العلمية لمدينة الاسكندرية  والتي ستكون لمدة (أربعة أيام كامله / ثلاث ليال) شاملة الانتقالات والاقامه الكامله والزيارات و ذلك لطلاب الفرقة الرابعة .

وفى نفس السياق ، أكد الطالب عبدالله مصطفى بالفرقة الرابعة كلية الأثار ، أن الرحلات التعليمية التى تقدمها الكلية ليست إجبارية على الطلاب ولكن اختيارية ، مؤكدا انه من خلال تلك الرحلات يقوم الطالب بفهم ما يتم دراسته خلال المقررات الدراسية .

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وأشارت الطالبة سعاد محمود بالفرقة الثالثة بكلية العلوم ، إلى أن قسم الجيولوجيا يقوم بعمل العديد من الرحلات الاستكشافية لتطبيق المحاضرات عمليا ، ومعرفة شكل الصخور فى الحقيقة و غيرها من المعلومات وتكون هناك رحلات إلزامية على الطلاب و أخرى اختيارية . 

وعقد مجلس جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، جلسته الشهرية بقاعة الاحتفالات الكبرى، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية، ومتابعة المشروعات الكبرى التي تنفذها الجامعة.

وهنأ مجلس جامعة القاهرة، علماء الجامعة الفائزين بجوائز الدولة لعام 2021، والتي أعلنت نتائجها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

وأشاد مجلس الجامعة بالتقدم الكبير الذي حققته الجامعة وأظهر تقرير التصنيف الإنجليزي "QS"، ودخول الجامعة ضمن أفضل 100 جامعة على مستوى العالم في 5 تخصصات علمية لعام 2022 لأول مرة في تاريخ الجامعات المصرية، وضمن أفضل 300 جامعة عالمية في القطاعات العلمية الكبرى، وزيادة التخصصات المدرجة بنسبة 160% مقارنة بنتائج عام 2017.
 

جامعة القاهرة Jobs Education الدكتور أحمد رجب كلية الاثار جامعة القاهرة الرحلات التعليمية

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