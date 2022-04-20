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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

علاج طبيعي القاهرة يعلن موعد امتحانات الفصل الدراسي الثالث لطلاب الدكتوراة

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت الدكتورة جيهان حسن المنياوي عميدة كلية العلاج الطبيعى جامعة القاهرة ، عن موعد الامتحانات النهائية للفصل الدراسى الثالث لطلاب الدكتوراه .

وقالت الدكتورة جيهان حسن المنياوي ، ان طلاب الدكتوراه تبدأ امتحانات الفصل الدراسى الثالث ( تحسين ) يوم الخميس الموافق ١٢ من مايو القادم و تستمر لمدة اسبوع واحد فقط .

على الجانب الاخر ، نظمت اللجنة الثقافية بكلية العلوم جامعة القاهرة زيارة علمية ميدانية لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لوكالة الفضاء المصرية، للتعرف على المعامل والمختبرات والنماذج المتواجدة بها، وأهدافها المستقبلية، والمشروعات الحالية لها، وما يتم تنفيذه حاليًا على أرض الواقع من أنشطة في مجال تكنولوجيا الفضاء وكل ما يخص الأقمار الصناعية.

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‎ومن جانبه، قال الدكتور أحمد الشريف عميد كلية العلوم، إن زيارة وكالة الفضاء المصرية تمت من خلال اللجنة الثقافية بالكلية والتي ترأسها الدكتورة تاي السيد، مشيرًا إلى أن الزيارة أتاحت الفرصة لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بمشاهدة ومتابعة آخر التطورات الحادثة في مجال تكنولوجيا الفضاء، لافتًا إلى أنه تم عمل جولة داخل معامل الوكالة، منها مركز التجميع والتكامل والاختبار للأقمار الصناعية، ومعمل التأهيل الفضائي، والنموذج الهندسي، ومعمل مشروع الأقمار الصناعية التعليمية.

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