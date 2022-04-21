عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

رحلات تعليمية بكلية آثار القاهرة.. والطلاب: بنشوف على الحقيقة اللي بندرسه في المحاضرات

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

تنظم معظم كليات جامعة القاهرة ، عددا من الرحلات التعليمية لتطبيق ما يتم دراستة خلال الفصل الدراسى ويشارك الطلاب عدد من استاتذة الكلية لشرح المعلومات تفصيلا كما يتم فى المحاضرات . 

وفى هذا السياق ، أعلن الدكتور أحمد رجب عميد كلية الأثار جامعة القاهرة ، عن عدد من الرحلات التعليمية إلى مدينتى الأقصر و أسوان ، بالإضافة إلى الرحلية التعليمية إلى مدينه الأسكندرية . 

وقال الدكتور أحمد رجب ،  تم فتح باب الاشتراك في الرحلة العلمية لمدينة الاسكندرية  والتي ستكون لمدة (أربعة أيام كامله / ثلاث ليال) شاملة الانتقالات والإقامة الكاملة والزيارات و ذلك لطلاب الفرقة الرابعة .

وفى نفس السياق ، كشف الدكتور رضا الخريبي عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى بجامعة القاهرة ، عن التدريبات الميدانية لطلاب الكلية خلال فترة الدراسة.

وقال الخريبي في تصريح لصدى البلد ، إن كلية الحاسبات و الذكاء الاصطناعي تلزم الطلاب بالتدريبات الميدانية من الفرقة الثالثة ، لتطبيق ما تمت دراسته ويقوم الطالب بتسليم ما يثبت انتهائه من فترة التدريب .

txt

علاج طبيعي القاهرة يعلن موعد امتحانات الفصل الدراسي الثالث لطلاب الدكتوراة

txt

6 أهداف للمعسكر التدريبي لحاضنة الأعمال بجامعة القاهرة

كما أكد الطالب عبدالله مصطفى الطالب بالفرقة الرابعة كلية الأثار ، إن الرحلات التعليمية التى تقدمها الكلية ليست إجباريا على الطلاب ولكن اخياريا ، مؤكدا انه من خلال تلك الرحلات يقوم الطالب بفهم ما يتم دراسته خلال المقررات الدراسة . 

كما أشارت الطالبة سعاد محمود الطالبة بالفرقة الثالثة بكلية العلوم ، أن قسم الجولوجيا يقوم بعمل العديد من الرحلات الأستكشافية لتطبيق المحاضرات عمليا ، ومعرفا شكل الصخور فى الحقيقة و غيرها من المعلومات وتكون هناك رحلات إلزام على الطلاب و الأخرى اخيارية . 

و الجدير بالذكر ،  أطلق قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة القاهرة، ثاني فعاليات مبادرة "اعرف تراثك وأضف بصمتك" وذلك من خلال تنظيم "مهرجان الحكي والحرف التراثية" بالتعاون مع قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار ممثلاً في متحف الفن الإسلامي، تأكيدًا وتعزيزًا للهوية الوطنية وتعريفًا بالتراث الثقافي  لطلاب الجامعة.


أن مهرجان الحكي والحرف التراثية ضم عرضًا للعديد من اللوحات الفنية لبعض القصص والحكايات التراثية، كما ضم المهرجان عرض العديد من الحرف التراثية مثل: الخشب الخرط، والخط العربي، والخيامية، والمنمنمات، تمهيدًا لعقد ورش عمل تعليمية تدعيمًا وتأكيدًا على استدامة تراثنا الأصيل وكأحد النماذج التي يمكن أن تطبق في مجال ريادة الأعمال.
 

كما تضمنت أولى فعاليات المبادرة زيارة لآثار منطقة القاهرة الفاطمية، شملت زيارة معالم الجامع الأزهر والتعرف على الزيادات التي أضيفت له على مر العصور؛ وتقديم شرح مبسط عن الدولة الفاطمية وتأسيس مدينة القاهرة كرابع عاصمة لمصر في العصر الاسلامي  بعد الفسطاط والعسكر والقطائع، ثم زيارة شارع المعز لدين الله الفاطمي والتعرف على آثاره المتنوعة والتي تعود لعصور تاريخية مثل: مدرسة السلطان الاشرف برسباي، وقبة ومدرسة وبيمارستان قلاوون، وقبة السلطان الصالح نجم الدين أيوب، ومدرسة وقبة الناصر محمد بن قلاوون، ومدرسة السلطان الظاهر برقوق، وسبيل محمد على بالنحاسين، وحمام السلطان الأشرف إينال، وجامع الأقمر، وبيت السحيمي، وسبيل وكتاب سليمان أغا السلحدار، وجامع الحاكم، وأسوار القاهرة المختلفة (باب الفتوح وباب النصر وباب زويلة).

 مبادرة "اعرف تراثك وأضف بصمتك" تهدف إلى رفع الوعي بالتاريخ والتراث الثقافي وآليات الحفاظ عليه وذلك في إطار تأصيل مبدأ المواطنة ودعم الانتماء وتعزيز الهوية المصرية الوطنية ومحاربة الفكر المتطرف، ونظمت الجامعة أولى فاعليات المبادرة بزيارة لآثار منطقة القاهرة الفاطمية منتصف شهر مارس الماضي، قدم خلالها الدكتور عماد سليمان مدرس الآثار الإسلامية شرحًا مفصلًا عن آثار منطقة القاهرة الفاطمية والمنشآت والأماكن التاريخية من مساجد وأسبلة ومدارس وحمامات أثرية.

 

جامعة القاهرة الرحلات التعليمية كلية الأثار جامعة القاهر مدينة الإسكندرية د كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إعادة مباراة مصر والسنغال .. عقوبات مشددة تنتظر مثيري الشغب في الملاعب

إعادة مباراة مصر والسنغال.. فرج عامر: ستقام في قطر وبدون جمهور خليكوا فاكرين

التطبيق أول نوفمبر.. العناني يعلن أسعار الحد الأدنى للإقامة بالفنادق المصرية

الحسم اقترب.. آمال جديدة ومفاجآت منتظرة في إعادة مباراتي "مصر والسنغال" و "الجزائر والكاميرون"

اليوم آخر فرصة.. البترول: مضاعفة فواتير الغاز حال عدم تسجيل قراءة العداد

عروس تصفع عريسها في حفل الزفاف أمام المعازيم

ماكرون: حظر الحجاب في فرنسا سيسبب "حرب أهلية"

إعادة مباراة مصر والسنغال.. 3 مفاجآت تحيي آمال الفراعنة

ترشيحاتنا

حالتها مستقرة.. النائبة هالة أبوالسعد تتعرض لحادث على الطريق الساحلي الدولي

مسئول إسرائيلي: أمريكا لا تعتزم شطب الحرس الثوري الإيراني من الإرهاب

فضل من أدرك ليلة القدر.. أسرار عظيمة يُغفل عنها

لمشاعرهن الجياشة.. النساء أقل حظًا في الترقية من الرجال

السيسي يتفقد توشكى بجنوب الوادي فجر اليوم ويشهد بدء موسم حصاد القمح

اليمن.. الجيش يدمر مسيرة حوثية بمعقل الانقلاب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكبير أوي الحلقة 19.. جوني يحول "حبس مربوحة" إلى قضية رأي عام

بطلوع الروح الحلقة 5 .. إلهام شاهين تجلد فتاة حاولت الهروب من داعش

صيف نهارًا شتاء ليلًا.. ماذا قالت الأرصاد عن طقس الأيام المقبلة حتى شم النسيم؟

ضربة بمفتاح في الرقبة.. كيف تحولت خناقة بنات إلى تشويه طفلة؟

فيديو

تفاصيل ضبط بؤرة غش دوائي في القليوبية.. فيديو جراف

إكرامي: بيراميدز وقع عليً غرامة 100 ألف جنيه بسبب تهنئة للنادي الأهلي.. فيديوجراف

العقد لمدة عامين.. حالة واحدة لرحيل إيهاب جلال عن تدريب المنتخب.. فيديوجراف

الأهلي ورمضان صبحي وهنيدي والسبكي.. أبرز تصريحات كريم فهمي في حبر سري|فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

مصر بلا غارمين

أحمد نجم

همسات دراما رمضان

عبدالمعطى أحمد

فى رمضان نأكل أكثر !!

إبراهيم شعبان

السلام البعيد في أوكرانيا؟

محمود دياب

رسالة شديدة الأهمية

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الإرهاب الإلكتروني

د/علاء الشال

هل استلمت هديتك من رمضان؟

د. محمد مبروك

همسة عزيز

اﻟﻤﺰﻳﺪ