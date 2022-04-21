رحلات تعليمية بكلية آثار القاهرة.. والطلاب: بنشوف على الحقيقة اللي بندرسه في المحاضرات

تنظم معظم كليات جامعة القاهرة ، عددا من الرحلات التعليمية لتطبيق ما يتم دراستة خلال الفصل الدراسى ويشارك الطلاب عدد من استاتذة الكلية لشرح المعلومات تفصيلا كما يتم فى المحاضرات .

وفى هذا السياق ، أعلن الدكتور أحمد رجب عميد كلية الأثار جامعة القاهرة ، عن عدد من الرحلات التعليمية إلى مدينتى الأقصر و أسوان ، بالإضافة إلى الرحلية التعليمية إلى مدينه الأسكندرية .

وقال الدكتور أحمد رجب ، تم فتح باب الاشتراك في الرحلة العلمية لمدينة الاسكندرية والتي ستكون لمدة (أربعة أيام كامله / ثلاث ليال) شاملة الانتقالات والإقامة الكاملة والزيارات و ذلك لطلاب الفرقة الرابعة .

وفى نفس السياق ، كشف الدكتور رضا الخريبي عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى بجامعة القاهرة ، عن التدريبات الميدانية لطلاب الكلية خلال فترة الدراسة.

وقال الخريبي في تصريح لصدى البلد ، إن كلية الحاسبات و الذكاء الاصطناعي تلزم الطلاب بالتدريبات الميدانية من الفرقة الثالثة ، لتطبيق ما تمت دراسته ويقوم الطالب بتسليم ما يثبت انتهائه من فترة التدريب .

كما أكد الطالب عبدالله مصطفى الطالب بالفرقة الرابعة كلية الأثار ، إن الرحلات التعليمية التى تقدمها الكلية ليست إجباريا على الطلاب ولكن اخياريا ، مؤكدا انه من خلال تلك الرحلات يقوم الطالب بفهم ما يتم دراسته خلال المقررات الدراسة .

كما أشارت الطالبة سعاد محمود الطالبة بالفرقة الثالثة بكلية العلوم ، أن قسم الجولوجيا يقوم بعمل العديد من الرحلات الأستكشافية لتطبيق المحاضرات عمليا ، ومعرفا شكل الصخور فى الحقيقة و غيرها من المعلومات وتكون هناك رحلات إلزام على الطلاب و الأخرى اخيارية .

و الجدير بالذكر ، أطلق قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة القاهرة، ثاني فعاليات مبادرة "اعرف تراثك وأضف بصمتك" وذلك من خلال تنظيم "مهرجان الحكي والحرف التراثية" بالتعاون مع قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار ممثلاً في متحف الفن الإسلامي، تأكيدًا وتعزيزًا للهوية الوطنية وتعريفًا بالتراث الثقافي لطلاب الجامعة.



أن مهرجان الحكي والحرف التراثية ضم عرضًا للعديد من اللوحات الفنية لبعض القصص والحكايات التراثية، كما ضم المهرجان عرض العديد من الحرف التراثية مثل: الخشب الخرط، والخط العربي، والخيامية، والمنمنمات، تمهيدًا لعقد ورش عمل تعليمية تدعيمًا وتأكيدًا على استدامة تراثنا الأصيل وكأحد النماذج التي يمكن أن تطبق في مجال ريادة الأعمال.



كما تضمنت أولى فعاليات المبادرة زيارة لآثار منطقة القاهرة الفاطمية، شملت زيارة معالم الجامع الأزهر والتعرف على الزيادات التي أضيفت له على مر العصور؛ وتقديم شرح مبسط عن الدولة الفاطمية وتأسيس مدينة القاهرة كرابع عاصمة لمصر في العصر الاسلامي بعد الفسطاط والعسكر والقطائع، ثم زيارة شارع المعز لدين الله الفاطمي والتعرف على آثاره المتنوعة والتي تعود لعصور تاريخية مثل: مدرسة السلطان الاشرف برسباي، وقبة ومدرسة وبيمارستان قلاوون، وقبة السلطان الصالح نجم الدين أيوب، ومدرسة وقبة الناصر محمد بن قلاوون، ومدرسة السلطان الظاهر برقوق، وسبيل محمد على بالنحاسين، وحمام السلطان الأشرف إينال، وجامع الأقمر، وبيت السحيمي، وسبيل وكتاب سليمان أغا السلحدار، وجامع الحاكم، وأسوار القاهرة المختلفة (باب الفتوح وباب النصر وباب زويلة).

مبادرة "اعرف تراثك وأضف بصمتك" تهدف إلى رفع الوعي بالتاريخ والتراث الثقافي وآليات الحفاظ عليه وذلك في إطار تأصيل مبدأ المواطنة ودعم الانتماء وتعزيز الهوية المصرية الوطنية ومحاربة الفكر المتطرف، ونظمت الجامعة أولى فاعليات المبادرة بزيارة لآثار منطقة القاهرة الفاطمية منتصف شهر مارس الماضي، قدم خلالها الدكتور عماد سليمان مدرس الآثار الإسلامية شرحًا مفصلًا عن آثار منطقة القاهرة الفاطمية والمنشآت والأماكن التاريخية من مساجد وأسبلة ومدارس وحمامات أثرية.