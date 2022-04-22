لطلاب آداب القاهرة … تعرف على شروط استخراج شهادة التخرج

أعلنت كلية الآداب جامعة القاهرة لبرامج الليسانس الساعات المعتمده ، شروطا مهمة لطلاب المستوى الرابع من أجل استخراج شهادة التخرج أهمها:

‏1.‏ صورة شخصية‎ (6x4) ‎خلفية بيضاء بدون اطار يكتب على ظهر الصورة الهوية الشخصية (صورة وجه و ظهر) بوضوح

‏2.‏ يتم ملء الاستمارة المرفقة يدويا ووضعها في ملف مع الصورة الشخصية و صورة بطاقة الهوية

الشخصية

‏3.‏ الطلاب الذكور عليهم تسليم شهادة إتمام دورة التربية العسكرية مع العلم بأن هذه الدورة شرط للحصول على التخرج.

رابط تحميل الاستمارة ‏

https://drive.google.com/file/d/17-5kdoUepLa6ijtkIhCUA4VE2_dIQ7Gm/view



على الجانب الاخر ، عقد مجلس جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، جلسته الشهرية بقاعة الاحتفالات الكبرى، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية، ومتابعة المشروعات الكبرى التي تنفذها الجامعة.

‎وهنأ مجلس جامعة القاهرة، علماء الجامعة الفائزين بجوائز الدولة لعام 2021، والتي أعلنت نتائجها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

‎وأشاد مجلس الجامعة بالتقدم الكبير الذي حققته الجامعة وأظهر تقرير التصنيف الإنجليزي "QS"، ودخول الجامعة ضمن أفضل 100 جامعة على مستوى العالم في 5 تخصصات علمية لعام 2022 لأول مرة في تاريخ الجامعات المصرية، وضمن أفضل 300 جامعة عالمية في القطاعات العلمية الكبرى، وزيادة التخصصات المدرجة بنسبة 160% مقارنة بنتائج عام 2017.

‎ووافق مجلس جامعة القاهرة، على بروتوكول التعاون بين محافظة الوادي الجديد والجامعة، بهدف منح 200 فدان للجامعات لاستصلاحها وزراعتها، وإجراء الأبحاث عليها باستخدام نظام الري والطاقة الشمسية.