لطلاب آداب القاهرة … تعرف على شروط استخراج شهادة التخرج

أعلنت كلية الآداب جامعة القاهرة لبرامج الليسانس الساعات المعتمده ، شروطا مهمة لطلاب المستوى الرابع من أجل استخراج شهادة التخرج أهمها:
1. صورة شخصية (6x4) خلفية بيضاء بدون اطار يكتب على ظهر الصورة الهوية الشخصية (صورة وجه و ظهر) بوضوح
2. يتم ملء الاستمارة المرفقة يدويا ووضعها في ملف مع الصورة الشخصية و صورة بطاقة الهوية
الشخصية
3. الطلاب الذكور عليهم تسليم شهادة إتمام دورة التربية العسكرية مع العلم بأن هذه الدورة شرط للحصول على التخرج.
رابط تحميل الاستمارة
https://drive.google.com/file/d/17-5kdoUepLa6ijtkIhCUA4VE2_dIQ7Gm/view
على الجانب الاخر ، عقد مجلس جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، جلسته الشهرية بقاعة الاحتفالات الكبرى، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية، ومتابعة المشروعات الكبرى التي تنفذها الجامعة.
وهنأ مجلس جامعة القاهرة، علماء الجامعة الفائزين بجوائز الدولة لعام 2021، والتي أعلنت نتائجها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.
وأشاد مجلس الجامعة بالتقدم الكبير الذي حققته الجامعة وأظهر تقرير التصنيف الإنجليزي "QS"، ودخول الجامعة ضمن أفضل 100 جامعة على مستوى العالم في 5 تخصصات علمية لعام 2022 لأول مرة في تاريخ الجامعات المصرية، وضمن أفضل 300 جامعة عالمية في القطاعات العلمية الكبرى، وزيادة التخصصات المدرجة بنسبة 160% مقارنة بنتائج عام 2017.
ووافق مجلس جامعة القاهرة، على بروتوكول التعاون بين محافظة الوادي الجديد والجامعة، بهدف منح 200 فدان للجامعات لاستصلاحها وزراعتها، وإجراء الأبحاث عليها باستخدام نظام الري والطاقة الشمسية.