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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم ..زراعة عين شمس أخر موعد للاستفادة من رعاية الشباب

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس أنه يجب على الطلاب المتقدمين بأبحاث التوجه لإدارة رعاية الشباب في الموعد المحدد بالكشوف للأهمية.
وأضاف عميد كلية زراعة جامعة عين شمس خلال تصريحاته لصدي البلد أنه تم تقسيم الطلاب الي 3مجموعات حتي يوم الأحد ٢٤ أبريل وضرورة الالتزام .

وأوضح الدكتور أحمد جلال أنه من يتخلف عن الحضور سيتم وقف جميع تعاملاته مع الإدارة وعدم الاستفادة من الخدمات المقدمة منها.


الجدير بالذكر نظم  جامعة عين شمس عدة فعاليات بالتزامن مع اليوم العالمي للأرض 22 أبريل 2022، على مدار يومي الأربعاء والخميس المقبلين، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور هشام تمراز، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.


 

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وبحسب بيان،، تهدف الفعاليات التي تقام بمشاركة طلاب من أسرة «من أجل مصر» المركزي إلى رفع مستوى الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة، وتفعيل دور الجامعة في الحفاظ على البيئة ورفع مستوى المسؤولية المجتمعية لدى مجتمع الجامعة، والمساهمة في الحد من التلوث البيئي.

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