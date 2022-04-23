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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم ..بدء المحاضرات العملية لطلاب زراعة عين شمس

الدكتور أحمد جلال
الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس

أعلن الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس تعلميات هامة لطلبة المستوى الأول “هندسة زراعية”، تضمنت حضور الدرس العملي الخاص بالمقرر “أساسيات الانتاج النباتي” لكافة الأقسام، خلال الأسبوع المقبل من اليوم السبت حتى الخميس 28 أبريل. 

وقال أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس، إنه يجب على الطلاب المتقدمين بأبحاث، التوجه لإدارة رعاية الشباب بالموعد المحدد بالكشوف للأهمية.


وأضاف لـ صدى البلد أنه تم تقسيم الطلاب إلى 3 مجموعات حتى بعد غد الأحد وضرورة الالتزام .

وأوضح أحمد جلال أنه من يتخلف عن الحضور سيتم وقف جميع تعاملاته مع الإدارة وعدم الاستفادة من الخدمات المقدمة منها.

بدء المحاضرات العملية لطلاب زراعة عين شمس غدا

كما أعلنت جامعة عين شمس عن بدء التقدم لمسابقة  المنتدى العربي الأفريقي للمرأة العربية وريادة الأعمال

 

ويستعرض موقع صدي البلد فئات الجائزة والمكونة من ٥فئات متنوعة وهي كالاتي

١ جائزة التميز لأفضل أمرأه عربية إفريقية  2022.

٢ جائزة أفضل مبادرة مهتمة بقضايا المرأة ورياده الأعمال .

٣ جائزة أفضل مؤسسة مهتمة بقضايا المرأة ورياده الأعمال.

٤ جائزة أفضل شخصية مجتمعية مهتمة بقضايا المرأة ورياده الأعمال 2022.

٥ جائزة افضل باحث وافضل دراسة 2022 .


وكشفت  جامعة  عين شمس عن  آخر موعد للترشح وتقديم الأوراق 30/4/2022 والتي ينظمها المنتدي العربي الأفريقي للتدريب والتنمية علي هامش " المؤتمر الدولي للمرأة العربية وريادة الأعمال"
 

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