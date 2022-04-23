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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خبراء التعليم يوضحون مزايا البابل الشيفت في امتحانات الجامعات

طلاب جامعات
طلاب جامعات

كشف الدكتور تامر شوقي  أستاذ جامعي بكلية التربية جامعة عين شمس عن طريقة تصحيح نظام  البابل شيت في الامتحانات  لافتا انها تتم إلكترونيا من خلال الكمبيوتر حيث يتم إدخال أرقام الإجابات الصحيحة لكل نموذج ثم يتم قراءة كل نموذج إجابة ومقارنته بالإجابات الصحيحة آليا.

 

وأضاف أستاذ علم النفس التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس أن من أهم مميزات البابل شيت توفير الوقت والجهد ففي الماضي كان أساتذة الجامعات يذهبون بأوراق الإجابة إلى منازلهم لتصحيحها وهو ما يعرض الأوراق إلى التلف والضياع  كما يتميز البابل شيت بتصحيح أوراق الإجابات باستخدام الكمبيوتر مما يوفر الوقت والجهد على أعضاء هيئة التدريس.

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كيفية حل البابل شيت


وكشف الدكتور ماجد أبو العينين عميد كلية التربية السابق أن كل ما على الطالب فعله عند حل امتحان البابل شيت هو تظليل الإجابة الصحيحة فقط ولا بد من تظليل الدائرة كاملة وليس جزء منها فقط، ولا يجب وضع أي رموز داخلها مثل علامة الصح أو الخطأ، بل يجب تظليلها في جميع الحالات مع الحرص على عدم وجود فراغات في التظليل أو خروجه عن حواف الدائرة.

 

وأضاف أن التظليل يكون على دائرة واحدة فقط  وفي حالة التظليل على دائرتين تكون الإجابة لاغية ويجب عدم التسرع في الإجابة لأنه لا مجال لتصحيحها مرة أخرى، وفي حالة عدم التأكد تماما من إحدى النقاط يفضل تظليلها بالقلم الرصاص اولا  ثم الجاف.

 

 

يرصد موقع صدي البلد  مزايا نظام "البابل شيت"من خلال خبراء التعليم  بامتحانات الجامعات، التى يتم تصحيحها إلكترونيا بشكل كامل، ويتم تطبيقها فى الامتحانات على مستوى الإدارات الجامعية المختلفة، وتعتمد بصورة أساسية على أسئلة الاختيار من متعدد، وأسئلة "صح" أم "خطأ".

1 - يتماشى نظام البابل شيت مع النظام المطور للتعليم ما قبل الجامعى

2 - امتحانات البابل شيت تحقق عدالة التصحيح

3 - تعد أسئلة البابل شيت رافدا جديدا لتحويل المقررات والامتحانات إلى الشكل الإلكترونى

4 - يكافح نظام البابل شيت الغش لأن كل سؤال له وقت محدد للإجابة عليه

5 - يساعد فى اختفاء التظلمات لأن التصحيح يكون إلكترونيا

6 - يتم تمثيل المنهج بشكل كامل فى الامتحان بنظام البابل شيت

7 - أسئلة امتحانات البابل شيت، تقيس مستوى ما فهمه الطالب وليس ما حفظه.

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