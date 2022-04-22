اخبار التعليم .. تسويق سلالات بكتيرية مصرية عالميا .. تكليف المديريات بسرعة تجهيز مكافأة الامتحانات لصرفها للمستحقين...فتح باب التقدم لبرنامج لوريال يونسكو من أجل المرأة

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

التعليم تكلف المديريات بسرعة تجهيز مكافأة الامتحانات لصرفها للمستحقين

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات رسمية لجميع مديريات التربية والتعليم ، شددت خلالها على ضرورة البدء في إعداد وتجهيز مكافأة امتحانات النقل للعاملين بالمديريات ، وذلك تنفيذا لقرار منح مكافأة امتحانات النقل وامتحانات الإعدادية لمن يستحقها.

قصة نجاح سكندرية.. تسويق سلالات بكتيرية مصرية عالميا

هنأ الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، الدكتور إبراهيم محمد السيد الأستاذ بكلية الزراعة بالشاطبى، بمناسبة إدراج جهوده البحثية ضمن التقرير الذي أصدرته وزارة التعليم العالى والبحث العلمى المصرية بالشراكة مع بنك المعرفة المصرى ودار النشر العالمية Elsevier بعنوان Egypt’s Research Landscape لعام 2021.

نائب وزير الإسكان يشهد اختتام فعاليات تدريب طلاب هندسة عين شمس

شارك الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون البنية الأساسية، في فعاليات ورشة العمل الختامية للمرحلة الأولي من البرنامج التدريبي لطلاب كلية الهندسة جامعة عين شمس الذي يأتي ضمن أعمال بروتوكول التعاون بين الجهاز التنظيمي لمياه الشرب ومركز تميز بحوث المياه.

فتح باب التقدم لبرنامج لوريال يونسكو مصر.. من أجل المرأة في العلم

استعرض د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو تقريرًا مقدمًا من د.غادة عبدالباري الأمين العام للجنة الوطنية لليونسكو حول فتح باب التقدم لبرنامج لوريال – يونسكو مصر "من أجل المرأة في العلم" لعام 2022؛ بهدف مشاركة ومكافأة الشابات المصريات في مجالات العلوم.

جامعة القاهرة تنظم احتفالية للأطفال اليتامى وذوي القدرات الخاصة

نظمت كلية العلاج الطبيعي جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، احتفالية يوم اليتيم تحت عنوان "يوم الخير والعطاء" بحضور 70 طفلًا من الأطفال اليتامى وذوي القدرات الخاصة لقضاء يوم ثقافي وترفيهي بالجامعة لاحتضان الأطفال الأيتام وإكرامهم.

يخدم 19 كلية ومعهد.. 5 مميزات لمركز تكنولوجيا المعلومات بجامعة عين شمس

افتتحت جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني، مركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات بالجامعة بعد تجديده وتطويره بالكامل.