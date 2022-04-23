نظام البابل الشيت .. خبراء التعليم: يساعد علي محاربة الغش .. يقيس فهم الطالب وليس قدرته على الحفظ ..6 نصائح للطلاب للتفوق في الامتحانات ..و الطلاب: يضعف القدرة على التحليل والكتابة

خبراء تعليم عن البابل شيت :

يحارب الغش بالامتحانات ويقيس فهم الطالب وليس قدرته على الحفظ والتلقين

6 نصائح للطلاب في امتحانات البابل شيت

الطلاب: النظام يضعف القدرة على التحليل والكتابة

تعتمد العديد من الجامعات المصرية سواء الحكومية وغيرها علي الامتحانات بنظام البابل شيت وهو نظام جديد ضمن خطة تطوير المنظومة التعليمية.

بعض الطلاب لا يعرفون الكثير عن نظام البابل شيت وعيوبه ومميزاته، لذلك تواصل موقع صدي البلد مع خبراء التعليم واستطلع اراء الطلاب في هذا النظام الذي سيطبق في امتحانات الثانوية العامة .

مفهوم نظام امتحانات البابل شيت بالجامعات

قال الدكتور حسن شحاتة استاذ المناهج بجامعة عين شمس أن العديد من الجامعات المصرية أصبحت تعتمد على نظام امتحانات البابل في امتحاناتها لمواكبة التطور الهائل في التعليم ومواكبة الطرق الحديثة في الامتحانات بالإضافة الي لمحاربة الغش بالامتحانات حيث يعتمد البابل شيت على قياس فهم الطالب وليس قدرته على الحفظ والتلقين.

وأكد أستاذ المناهج الدكتور حسن شحاتة أن الامتحان يكون مكون في أغلب الأحيان من أكثر من نموذج من الأسئلة، يتم توزيعها على الطلاب، وبالتالي يصعب الغش بين الطلاب نظرا لاختلاف الامتحانات.

وأوضح الدكتور حسن شحاتة أن نظام امتحانات البابل شيت يتميز بأنه يختلف عن الأسئلة المقالية التي تحتاج إلى الكتابة الكثيرة والتلقين والحفظ، وتركز الأسئلة المقالية على جزيئات محدودة والتي يستطيع الامتحان تغطيتها، ويتيح نظام البابل شيت تغطية كافة جوانب المنهج من خلال الأسئلة المتعددة

نصائح للطلاب في امتحانات البابل شيت

وقدم الدكتور تامر شوقي أستاذ جامعي بكلية التربية جامعة عين شمس نصائح في إمتحانات البابل شيت لمساعدة الطلاب نظرا لاقتراب امتحانات نهاية العامة حول أساسيات حل امتحان البابل شيت، حتى لا يقع الطلاب في الأخطاء الشائعة التي قد تؤدي إلى الرسوب في الامتحان، في النقاط التالية:

– يجب على الطالب ملئ بياناته الشخصية على ورقة الإجابة بالقلم الجاف.

– الحل داخل ورقة الإجابة بالقلم الرصاص.

– يتم تظليل الإجابة بشكل دائري واضح.

– يمنع تظليل دائرتين للسؤال الواحد.

-يمنع تماما استخدام قلم التصحيح.

-يجب على الطالب استغلال الوقت المحدد للامتحان في الحل وعدم الانشغال بأمور أخرى حتى يستطيع الإجابة على جميع الأسئلة قبل نفاذ الوقت.

طريقة تصحيح البابل شيت

وكشف الدكتور تامر شوقي عن طريقة تصحيح البابل شيت لافتا انها تتم إلكترونيًا من خلال الكمبيوتر حيث يتم إدخال أرقام الإجابات الصحيحة لكل نموذج ثم يتم قراءة كل نموذج إجابة ومقارنته بالإجابات الصحيحة آليا.

وأضاف استاذ علم النفس التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس أن من أهم مميزات البابل شيت توفير الوقت والجهد ففي الماضي كان أساتذة الجامعات يذهبون بأوراق الإجابة إلى منازلهم لتصحيحها وهو ما يعرض الأوراق إلى التلف والضياع كما يتميز البابل شيت بتصحيح أوراق الإجابات باستخدام الكمبيوتر مما يوفر الوقت والجهد على أعضاء هيئة التدريس.

كيفية حل البابل شيت



وكشف الدكتور ماجد أبو العينين عميد كلية التربية السابق بجامعة عين شمس أن كل ما على الطالب فعله عند حل امتحان البابل شيت هو تظليل الإجابة الصحيحة فقط ولا بد من تظليل الدائرة كاملة وليس جزء منها فقط، ولا يجب وضع أي رموز داخلها مثل علامة الصح أو الخطأ، بل يجب تظليلها في جميع الحالات مع الحرص على عدم وجود فراغات في التظليل أو خروجه عن حواف الدائرة.

وأضاف أن التظليل يكون على دائرة واحدة فقط وفي حالة التظليل على دائرتين تكون الإجابة لاغية ويجب عدم التسرع في الإجابة لأنه لا مجال لتصحيحها مرة أخرى، وفي حالة عدم التأكد تماما من إحدى النقاط يفضل تظليلها بالقلم الرصاص اولا ثم الجاف

أراء الطلاب في نظام امتحانات البابل الشيت

ومن جانبه قال عمر محمود طالب بكلية الحقوق ان نظام البابل شيت يوجد به بعض العيوب أنه مع عدم وجود أسئلة مقالية تقتصر مهارات الطالب علي الفهم دون الكتابة والتحليل عما فهمه لافتا أنه حالة خطأ الطالب بالمطابقة يتحمل نتيجة خطأه.

ومن جانبه أكد مصطفي محمود طالب جامعة عين شمس أن الميزة الأهم في نظام البابل شيت هى أن الطالب لا يحتاج إلى الاعتماد على الحفظ كي يتمكن من حل الامتحان بل يركز بشكل أساسي على فهم المادة الدراسية.

وأضاف مصطفي محمود أن من عيوب نظام البابل شيت عدم قدرة الطالب على تغيير إجابته مرة أخرى إذا كان سبق له تظليل الدائرة باستخدام القلم الجاف، ويعتبر ذلك أمر غير منصف للطالب لأنه في بعض الأحيان يكون على علم بالإجابة الصحيحة إلا أنه يخطأ في التظليل مثلًا إلا أنه يمكنه التراجع في هذه الحالة أيضا بالاضافة الي أنه لا يقيس جميع المهارات للطالب، مثل القدرة على التحليل والكتابة وحل المشكلات .

يرصد موقع صدي البلد مزايا نظام "البابل شيت"من خلال خبراء التعليم بامتحانات الجامعات، التى يتم تصحيحها إلكترونيا بشكل كامل، ويتم تطبيقها فى الامتحانات على مستوى الإدارات الجامعية المختلفة، وتعتمد بصورة أساسية على أسئلة الاختيار من متعدد، وأسئلة "صح" أم "خطأ".

1 - يتماشى نظام البابل شيت مع النظام المطور للتعليم ما قبل الجامعى

2 - امتحانات البابل شيت تحقق عدالة التصحيح

3 - تعد أسئلة البابل شيت رافدا جديدا لتحويل المقررات والامتحانات إلى الشكل الإلكترونى

4 - يكافح نظام البابل شيت الغش لأن كل سؤال له وقت محدد للإجابة عليه

5 - يساعد فى اختفاء التظلمات لأن التصحيح يكون إلكترونيا

6 - يتم تمثيل المنهج بشكل كامل فى الامتحان بنظام البابل شيت

7 - أسئلة امتحانات البابل شيت، تقيس مستوى ما فهمه الطالب وليس ما حفظه