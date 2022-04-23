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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

"تعليم الكبار" تستعد لتدريب المرشدات في مناطق اللجوء والنزوح

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

استقبل الدكتور عاشور عمري رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، وفد الشبكة العربية لمحو الأمية وتعليم الكبار، في مقدمتهم الدكتور ة إقبال السمالوطي أمين عام الشبكة، لوضع اللمسات النهائية للحقيبة التدريبية الخاصة بتمكين النساء والفتيات في مناطق النزوح واللجوء.

يأتي ذلك في إطار سعي الهيئة العامة لتعليم الكبار بمصر للقيام بدورها تجاه أمتها العربية.

 تم توقيع مذكرة تفاهم ضمت كل من :الهيئة العامة لتعليم الكبار جامعة الدول العربية (وقطاع الشئون الاجتماعية (إدارة التربية والتعليم والبحث العلمي) .

المركز_الإقليمي لتعليم الكبار (أسفك سرس الليان) المنظمة_الكشفية_العربية

 هدفت مذكرة التفاهم إلى توفير إطار تستطيع من خلاله أطراف مذكرة التفاهم القيام بأنشطة مشتركة من أجل محو الامية للاجئين والنازحين العرب؛ لتمكينهم من الحصول على الحد الأدنى الضروري من التعليم، ليكونوا أفرادا متحررين من الأمية قادرين على العيش والمشاركة البناءة في مجتمعات المعرفة، مع مراعاة وضعهم القانوني، ودعم وضعهم النفسي والاجتماعي، وما للتعليم من آثار إيجابية في مرحلة إعادة الإعمار بعد انتهاء النزاع في بلادهم، وتخفيف معاناتهم الاجتماعية والاقتصادية، وأهمية إيجاد مصادر التمويل المتنوعة واللازمة لإقامة المشروع وضمان استمراريته.

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وتتضمن الحقيبة التدريبية التي تعدها الهيئة بالتعاون مع الشبكة العربية لمحو الأمية وتعليم الكبار لمحو أمية اللاجئات والنازحات العرب، وتمكينهم بالتطبيق على منهجية المرأة والحياة..  في اماكن النزوح ومعسكرات اللجوء في الدول المستهدفة وهي (سوريا، العراق،  ليبيا، الأردن، لبنان، اليمن ، فلسطين ، السودان).


#من خلال تدريب الرائدات الكشفيات بدول النزوح العربية وإعدادهم كمدربات تعليم كبار، ونقل تلك الخبرات للمعلمات والمرشدات بمناطق النزوح واللجوء.

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