شوقي: ليس من حق طلاب الثانوية العامة اختيار طريقة تطبيق الاوبن بوك

ده شغل الوزارة ..

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة قررت عقد امتحانات الثانوية العامة بنظام الاوبن بوك ليتاح مع الطالب مصدر مفتوح داخل لجان امتحانات الثانوية العامة.

وقال وزير التربية والتعليم : الوزارة وحدها هي التي من حقها أن تقرر ما هو المصدر هذا المصدر المفتوح ، لا يصح لمتلقي الامتحان “طلاب الثانوية العامة “ أن يتدخلوا ذلك ويختاروا طبيعة هذا المصدر ، لان التعليم في مصر لا يدار بطريقة “ كل واحد على كيفه”.

وأضاف وزير التربية والتعليم ، أن ظاهرة تدخل الطلاب في اختيار نوعية الاسئلة ونوعية المرجع الذي يدخلوا به الامتحان لا تحدث في اي دولة في العالم ، فهذه وظيفة واضع الامتحان وليس وظيفة من يؤدي الامتحان ، ولهذا نؤكد ان قراراتنا نهائية.

قرارات مهمة بشأن امتحانات الثانوية العامة