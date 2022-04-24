شوقي: ليس من حق طلاب الثانوية العامة اختيار طريقة تطبيق الاوبن بوك

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة قررت عقد امتحانات الثانوية العامة بنظام الاوبن بوك ليتاح مع الطالب مصدر مفتوح داخل لجان امتحانات الثانوية العامة.
وقال وزير التربية والتعليم : الوزارة وحدها هي التي من حقها أن تقرر ما هو المصدر هذا المصدر المفتوح ، لا يصح لمتلقي الامتحان “طلاب الثانوية العامة “ أن يتدخلوا ذلك ويختاروا طبيعة هذا المصدر ، لان التعليم في مصر لا يدار بطريقة “ كل واحد على كيفه”.
وأضاف وزير التربية والتعليم ، أن ظاهرة تدخل الطلاب في اختيار نوعية الاسئلة ونوعية المرجع الذي يدخلوا به الامتحان لا تحدث في اي دولة في العالم ، فهذه وظيفة واضع الامتحان وليس وظيفة من يؤدي الامتحان ، ولهذا نؤكد ان قراراتنا نهائية.
قرارات مهمة بشأن امتحانات الثانوية العامة
- تبدأ يوم الاثنين 20 يونيو 2022 وتستمر حتى الخميس 21 يوليو 2022، تكون الامتحانات ورقية والاجابة بنظام (البابل شيت) ــ الاسئلة اختيار من متعدد فقط ــ على أن يتسلم الطالب ورقة مفاهيم ولا يجوز اصطحاب الكتاب المدرسة أو التابلت.
- يكون امتحان المواد التي لا تضاف للمجموع (التربية الدينية ،التربية الوطنية، الاقتصاد والاحصاء) بلجان مراقبة ومؤمنة وضمن جدول الامتحانات المُعتمد.
- يؤدى طلاب المدارس الدولية امتحان مواد الهوية القومية طبقاً للجدول المُعتمد بلجان مؤمنة ومراقبة وطبقاً لأرقام الجلوس المُعدة من قبل لجان النظام والمراقبة لامتحان شهادة اتمام الدراسة الثانية العامة.
- الطلاب المتقدمين لأداء امتحان شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) والطلاب المكفوفين يتم امتحانهم اسوة بما هو متبع العام الماضي و طبقاً للجداول المعتمدة.