العلاقات الدولية بجامعة حلوان ينظم ندوة تعريفية افتراضية بالتعاون مع هيئة فولبرايت

نظم مكتب العلاقات الدولية ندوة تعريفية افتراضية بالتعاون مع هيئة فولبرايت الوطنية بمصر، وذلك لتوضيح مختلف أنواع المنح والفرص المُقدمة لأعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا بمختلف المجالات والباحثين في مجالات الفنون والتراث والقائمين بالتدريس في مجالات اللغات للدراسة فى الولايات المتحدة الأمريكية، وإجراء البحوث للعام الجامعي 2023/2024م.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى و الدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة ميادة بلال مدير مكتب العلاقات الدولية، والأستاذة الدكتورة لبني شهاب نائب مدير المكتب.

وأشار الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة إلى العلاقات الوطيدة التى تربط هيئة فولبرايت الوطنية بجامعة حلوان باعتبارها شريك استراتيجي فعال وداعم فى تعزيز العلاقات الدولية فى شتى المجالات.

كما أكدت الدكتورة منى فؤاد عطية القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث على أهمية المنح المقدمة من هيئة فولبرايت ودورها فى دعم منظومة البحث العلمى من خلال تمكين الباحثين من استكمال دراساتهم العليا بالجامعات الأمريكية المرموقة، وتبادل الخبرات البحثية من خلال الإشراف المشترك، بالإضافة إلى إسهاماتها فى صقل المهارات القيادية والإدارية لأعضاء المجتمع الجامعى.

وقام بإدارة الندوة نهى صلاح من هيئة فولبرايت الوطنية بمصر والتى تناولت الشروط المطلوبة والمساعدة في كتابة مقترح التقدم للمنح المختلفة والتى تضمنت منح الماجستير لخريجي الجامعات في جميع المجالات، ومنح إجراء أبحاث وجمع مادة علمية والإشراف المشترك للطلبة المُسجلين للحصول على درجة الدكتوراة، بالإضافة إلى منح للفنانين والعاملين بمختلف المجالات الفنية لإجراء أبحاث وحضور فصول متخصصة. كما قامت الندوة بإلقاء الضوء على المنح المخصصة لأعضاء هيئات التدريس لإجراء أبحاث ما بعد الدكتوراة في جميع المجالات، وماجستير إدارة الأعمال الذي يهدف إلى تطوير المهارات القيادية والإدارية للقيادات الإدارية والجامعية الحاصلين على الدكتوراه. وأشارت إلى تخصيص منح للأبحاث في مجال إدارة الفنون والمؤسسات الفنية والمتاحف ودراسات التراث، وكذلك برنامج لمدرسين اللغة الإنجليزية لتحسين مهاراتهم في التدريس في إحدى الجامعات بالولايات المتحدة الأمريكية. واختتمت فعاليات اللقاء بالإجابة عن كافة أسئلة وتساؤلات السادة الحضور التى ساهمت فى إثراء اللقاء الذى شهد حضور كبير من كافة كليات الجامعة.

وأشارت الدكتورة ميادة بلال مدير مكتب العلاقات الدولية جامعة حلوان إلى حرص المكتب على تقديم الدعم الفنى لكافة الراغبين فى التقدم للحصول على تلك المنح، وضمان إتاحة كافة المعلومات الخاصة بالمنح المقدمة من هيئة فولبرايت الوطنية بمصر لكافة كليات الجامعة داخل وخارج الحرم، ونوهت عن تنظيم ندوتين تعريفيتين داخل وخارج الحرم، وتعقد الندوة التعريفية الأولى يوم الاثنين الموافق 9 مايو 2022م، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً، وذلك في قاعة رئيس الجامعة بالدور الأرضي – مبنى رئاسة الجامعة، فى حين تعقد الثانية يوم الاثنين 16 مايو 2022م، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا، وذلك في قاعة السينما بكلية الفنون التطبيقية.