رئيس جامعة حلوان : هدفنا تطوير المنظومة التعليمية وتحقيق الجودة.. والعاملين بالجامعة البرامج التدريبية طورت من مهاراتنا

رئيس جامعة حلوان : نهدف لتحقيق جودة التعليم والبحث العلمى عن طريق تدريب العاملين

جامعة حلوان : دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس لمواكبة متطلبات العصر

أعضاء هيئة التدريس بحلوان : البرامج التدريبية بالجامعة طورت مهاراتنا

يعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان انطلاقا من حرص الجامعة على تنمية قدراتهم ومهاراتهم عن مصفوفة من الدورات التدريبية شهريا ، تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى ابو هشيمة مدير المركز.



وصرح الدكتور ممدوح مهدي القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان ان الدورات التي يقدمها المركز لاعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة تأتي من حرص واهتمام جامعة حلوان علي تنمية مهارات العاملين حيث تعد هذه الدورات ركيزة أساسية لتطوير العملية التعليمية، وتحسين الأداء، واستخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة، بما يتناسب مع متطلبات العصر الحديث لتحقيق جودة التعليم والبحث العلمى، وتبادل الخبرات واكتساب المهارات المختلفة.



وتابعت الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات يقدم برامج تدريبية متطورة ومتنوعة تهدف إلى تحقيق التنمية المهنية والذاتية و تطوير معرفة ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات فى مجال الإدارة ونشر المعرفة واحداث التنمية الذاتية للأفراد والمؤسسات المختلفة بما يحقق التنافسية المحلية والدولية.



وأفادت الدكتورة منى ابو هشيمة مدير المركز أن هذه الدورات تقام بهدف تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه.

وقالت ان البرامج التدريبية التي يقدمها المركز متطورة و متنوعة تهدف إلى تطوير معرفة ومهارات أعضاء هيئة التدريس و القيادات فى مجالات القيادة والإدارة ونشر المعرفة كما يعمل المركز على إحداث التنمية الذاتية للأفراد و المؤسسات المختلفة بما يحقق التنافسية المحلية و الدولية.

وأوضح أحد أعضاء هيئة التدريس جامعة حلوان الذين خاضوا هذه الدورات التدريبية انها مفيدة و متنوعة و ساعدت علي تنمية مهاراته التدريسية و قامت بفتح افاق جديدة له بالعملي التعليمية و نوه الي انه يتم خلال هذه الدورات التدريب علي " استخدام التكنولوجيا الحديثية في التدريس ، كيفية ادارة الوقت ، الضوابط الخاصة بالجامعات ، كيفية تنظيم و اعداد المشروعات البحثية ، كيفية تنظيم المؤتمرات العلمية " و غيرها من الدورات التي. تعمل علي تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس .



ونوهت إدارة المركز أن هذه الدورات التدريبية لا تفيد عضو هيئة التدريس فقط بل تفيد الطالب ايضا وتطور مهارات العاملين يعود ذلك علي الطالب في التعلم عن طريق طرق جديدة بالتدريس تواكب متطورات العصر وتعمل علي تأهيلهم لسوق العمل .



ولفت المركز الى انه على الراغبين فى حضور هذه الدورات وتنمية مهارتهم من العاملين بالجامعة متابعة الصفحة الرسمية للمركز عبر مواقع التواصل الاجتماعى .

ونوه المركز بأنه يتم التسجيل فى هذه الدورات التدريبية عبر الرابط:

‏https://forms.gle/aHvFRP8UWGcg2w6C6.

ويتم متابعة موعد الدورات و موعد اغلاق التسجيل والأسماء المقبولة لحضور الدورات سواء اون لاين او داخل الجامعة من خلال الصفحة الرسمية " تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بحلوان " عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

