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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم... مصر قادرة على إبهار العالم في تنظيم البطولات الدولية.. وأسرة "طلاب من أجل مصر" تنظم حفل إفطار جماعيا بجامعة جنوب الوادي

اخبار التعليم
اخبار التعليم

 

 

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

جامعة أسيوط تنظم حفل إفطار جماعي تحت عنوان أسرة واحدة

 

نظمت جامعة أسيوط، اليوم الثلاثاء، حفل إفطار جماعى تحت عنوان "أسرة مصر.. أسرة واحدة" بالقرية الأولمبية بالجامعة والذى نظمته أسرة طلاب من أجل مصر بالتعاون مع اتحاد طلاب الجامعة والإدارة العامة لرعاية الشباب

 

مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بعين شمس: نوفر لهم كافة الإمكانيات

 

قالت الدكتورة رنا الهلالي، مدير مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة عين شمس أن مصر شهدت  فى السنوات الماضية، تقدما ملحوظا فى مجال دعم وتمكين الأشخاص ذوى الهمم، نتيجة للإرادة السياسية الداعمة والمساندة التى سعت إلى خلق مساحة ومناخ ملائم لتضافر جهود كل شرائح المجتمع لدعم أصحاب الهمم والقدرات الخاصة.

 


التعليم العالي: مصر قادرة على إبهار العالم في تنظيم البطولات الدولية

 

أكد الاتحاد الرياضي للجامعات أنه يسعى إلى تقديم كافة سبل الدعم للطلاب للتميز الرياضي بعدد من الألعاب بالإضافة إلى استضافة البطولات الدولية من بينها بطولة العالم للاسكواش.

 

أسرة "طلاب من أجل مصر" تنظم حفل إفطار جماعيا بجامعة جنوب الوادي

 

نظم اتحاد طلاب جامعة جنوب الوادىبالتعاون مع أسرة"طلاب من أجل مصر "إفطار جماعي لطلاب الجامعة، تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوى، رئيس الجامعة وإشراف الدكتور بدوى شحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

 

جامعة الزقازيق تناقش استعدادات امتحانات آخر العام

 

افتتح الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، مجلس الجامعة بالترحيب بالوزير محمد محمود سعفان وزير القوي العاملة ، مشيداً بحرصه علي حضور مجلس الجامعة، كما قدم مجلس الجامعة خالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي ورجال القوات المسلحة البواسل والشعب المصري بمناسبة الذكري الــ40 لعيد تحرير سيناء وانتصار العاشر من رمضان ،والتي تعكس أعظم ملاحم التضحية والفداء ، مؤكدًا أن هذه المناسبة تعد تتويجا لمعركة الحرب و السلام التى شهدت تضحيات باسلة من أبناء جيش مصر العظيم.

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