جامعة أسيوط تنظم حفل إفطار جماعي تحت عنوان أسرة واحدة

نظمت جامعة أسيوط، اليوم الثلاثاء، حفل إفطار جماعى تحت عنوان "أسرة مصر.. أسرة واحدة" بالقرية الأولمبية بالجامعة والذى نظمته أسرة طلاب من أجل مصر بالتعاون مع اتحاد طلاب الجامعة والإدارة العامة لرعاية الشباب.

وقال الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة، إن حفل الإفطار الجماعى يأتى بمناسبة تزامن الاحتفال بشهر رمضان الفضيل مع عيد الأخوة المسيحيين وعيد تحرير سيناء كما يأتى فى إطار دور الجامعة المجتمعي والتنويري فى تعزيز روح الانتماء للوطن والتأكيد على قوة نسيجه الوطنى الواحد وتلاحم شعبه من كافة الفئات وترابطهم فى كافة الاحتفالات والمناسبات الدينية والوطنية .

وأشار شحاتة غريب إلى أن حفل الإفطار الجماعى شهد مشاركة 500 طالب وطالبة من الطلاب المصريين من المسلمين والمسيحيين والطلاب من ذوى الهمم مع عدد من الطلاب الوافدين من الدول العربية الشقيقة من دول العراق والسودان وفلسطين واليمن وسوريا من الدارسين بمختلف كليات الجامعة.

ولفت إلى أنه أعقب حفل الإفطار الجماعى سهرة رمضانية بنادى الأنشطة الطلابية بالقرية الأولمبية وبمشاركة منتخب جامعة أسيوط للإنشاد الدينى والذى قدم عدداً من التواشيح والابتهالات الدينية واغانى شهر رمضان المعظم

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