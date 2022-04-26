محافظ أسيوط يكرم الفائزين في مسابقة الأوقاف لحفظ القرآن الكريم

كرم اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الفائزين في المسابقة الكبرى في حفظ القرآن الكريم بمنحهم شهادات تقدير ومكافأت مالية والتى تنظمها مديرية الأوقاف كل عام تحت رعاية محافظ أسيوط والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف .

جاء ذلك بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة بحضور فضيلة الشيخ عاصم القبيصي وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط ، والشيخ خلف عمار مدير عام الوعظ والارشاد الديني ، والشيخ سيد عبدالعزيز أمين بيت العائلة المصرية بأسيوط والدكتور عيد خليفة وكيل مديرية الأوقاف والشيخ محمد عبداللطيف مدير عام الدعوة بمديرية الأوقاف وعدد من رجال الدين وقيادات مديرية الأوقاف بالمحافظة ومديري الإدارات والأئمة والفائزين بالمسابقة وأولياء أمورهم والمحفظين.

بدأت الفاعليات بالسلام الجمهوري ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم للشيخ جمعة سليم تلاها ابتهالات وتواشيح دينية للشيخ يسري عبدالرحمن ثم كلمات وكيل وزارة الأوقاف والمحافظ وتسليم الجوائز على الفائزين بالمسابقة.

وقد هنأ محافظ أسيوط جموع الشعب المصري بتزامن الأيام المباركة لشهر رمضان المعظم واحتفالات المحافظة بالعيد القومي وعيد تحرير سيناء وعيد القيامة المجيد وقرب حلول عيد الفطر المبارك مقدماً التهنئة للفائزين بالمسابقة وأولياء أمورهم مقدماً الشكر والتقدير للقائمين على التنظيم وما بذلوه من جهد بهذه المسابقة التي تأتي في إطار تشجيع حفظة القرآن الكريم بقرى ومراكز المحافظة وتحفيزهم على مواصلة التفوق فضلاً عن نشر قيم التسامح في هذه الأيام المباركة لافتاً إلى دورهم في المستقبل القريب لإستكمال مسيرة التنمية التي تشهدها مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية داعياً المولى ـ عز وجل ـ أن يحفظ مصر قيادةً وشعباً من كل سوء موضحاً أن المسابقة تخلق منافسة حميدة بين الأطفال والشباب وتشجعهم على حفظ القرآن الكريم وتكريمهم ليكونوا مثل أعلى يحتذى به.

وأشاد الدكتور وكيل وزارة الاوقاف باهتمام اللواء عصام سعد محافظ اسيوط بأنشطة ومسابقات مديرية الأوقاف بقطاعاتها المختلفة وهو ما يظهر جلياً في الدعم الذي يقدمه لمثل تلك المسابقات وتشجيعه لحفظة القرآن الكريم خاصة الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة موضحاً أن المسابقة الكبرى لحفظ القرآن الكريم التي يتم تنظيمها كل عام قد تقدم لها 488 متسابق هذا العام حيث تم إجراء فاعليات المسابقة حتى فاز بها 82 متسابق مقسمين إلى 5 مستويات (الأول حفظ القرآن الكريم كاملاً ، والثاني حفظ ثلاثة أرباع القرآن ، والثالث حفظ نصف القرآن الكريم ، والرابع حفظ ربع القرآن ، والخامس لذوي الاحتياجات الخاصة) لافتاً إلى زيادة اجمالي المبالغ والجوائز المخصصة للفائزين إلى 60 ألف جنيه.

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