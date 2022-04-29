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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان تطلق المؤتمر العلمي الخامس بداية مايو

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تستعد جامعة حلوان لعقد  المؤتمر العلمي الخامس بعنوان: الملكية الفكرية والتحول الرقمي في مصر، بتنظيم المعهد القومي للملكية الفكرية تحت رعاية  الدكتور ممدوح محمود مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور ياسر جادالله عميد المعهد القومي للملكية الفكرية بالجامعة، فى إطار الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية.

وأعلنت الجامعة أنه تبدأ فاعليات  المؤتمر في تمام الساعة التاسعة صباح يوم الأحد  الموافق 8 مايو 2022 بقاعة  الدكتور حسن حسني بمقر الحرم الجامعى عين حلوان.

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جدير بالذكر انه نظمت كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان زيارة لوفد من  طلبة الكلية وأعضاء هيئة التدريس لمستشفى سرطان الأطفال ٥٧٣٥٧، وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي رئيس جامعة حلوان ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع والبيئة وريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، برئاسة الدكتور إبراهيم لطفي عميد الكلية.

 

وأوضح الدكتور إبراهيم لطفي عميد الكلية أن الزيارة تأتى من منطلق الدور الريادي للكلية والمشاركة المجتمعية لوكالة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة برئاسة الدكتور مصطفى رفاعي الطوخي وكيل الكلية وتنسيق واشراف الدكتور أشرف ميمي السعيد وبحضور ودعم الدكتور محمد جودة قسم الإلكترونيات.

 

وأشار عميد الكلية، إلى أن الهدف من الزيارة التخفيف من معاناه الآلام لدي الأطفال أثر تلقى الجرعات العلاجية وإدخال السرور في أنفسهم وتخفيف حدة المعاناة النفسية السيئة من المرض وإسعاد الأطفال بتوزيع الهدايا العينية عليهم.

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