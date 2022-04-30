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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تجارة حلوان تعلن نتائج امتحانات الميد تيرم الأسبوع المقبل

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلنت إدارة كلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان، أن الكلية تواصل تصحيح امتحانات منتصف الفصل الدراسى الثانى" الميدتيرم"، وذلك تمهيدا لإعلان النتائج للطلاب، وذلك على منتصف الأسبوع المقبل.

وكانت قد بدأت الكلية في تنظيم امتحانات منتصف الفصل الدراسى الثانى "الميد تيرم" فى الأسبوع الثانى من شهر رمضان وذلك لبعض البرامج بالكلية،ووفقا للخريطة الزمنية للعام الجامعى.

وأكدت الإدارة أن البرامج الأخرى التى تم تأجيلها سيتم تنظيم امتحانات الميد تيرم فى الأسبوع الأول للدراسة بعد العودة من إجازة عيد الفطر.

وقد عقدت امتحانات الميد تيرم حضوريا بالكلية، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا، من حيث مراعاة التباعد الاجتماعي ومنع الزحام داخل قاعات المحاضرات.

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جدير بالذكر أنه اختتمت فعاليات الدورة الرمضانية لكرة القدم الخماسية والتي نظمتها كلية الصيدلة جامعة حلوان وشارك فيها فرق من الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالكلية، تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام الرفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، و الدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة، وإشراف الأستاذ الدكتور محمد عمارة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ودكتورة سحر عبد المحسن وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقد أسفرت نتائج الدورة عن فوز فريق الفرقة الثالثة بالمركز الأول والميداليات الذهبية وفوز فريق الفرقة الخامسة بالمركز الثاني والميداليات الفضية.

وقد حضر ختام البطولة الأستاذ الدكتور سامح سرور عميد الكلية والأستاذ الدكتور محمد عمارة والأستاذة الدكتورة سحر عبد المحسن وكلاء الكلية ، وقاموا بتسليم الفريق الفائز كأس البطولة وتسليم الفرق الميداليات التذكارية للبطولة.

ادارة كلية التجارة وإدارة الأعمال جامعة حلوان الميدتيرم امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني Jobs Education

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