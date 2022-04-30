التطوير الصناعي والبنية التحتية.. هندسة حلوان تكشف أهداف برنامج علوم الفضاء

أكد الدكتور محمد المسلاوي عميد هندسة حلوان حول برنامج علوم الفضاء والقمر الصناعي التعليمي الذي تسلمته الكلية أن برنامج الفضاء المصري يهدف إلى بناء القدرات البشرية والعلمية، والمساعدة في تطوير البنية التحتية والتطوير الصناعي، وبناء أنظمة المهام الفضائية، واستكشاف الفضاء الخارجي، والتعاون مع وكالات الفضاء الأجنبية .

وأوضح عميد هندسة حلوان أن الكلية ستبذل أقصي جهدها لتعليم الطلاب وأعضاء هيئة التدريس كيفية التعامل مع تكنولوجيا الفضاء و تطويرها لتحقيق التنمية .

وقد تم تسليم القمر الصناعي التعليمي الجامعي Space Keys لكلية الهندسة بحلوان فى اطار اتفاقية التعاون الموقعة بين الكلية ووكالة الفضاء المصرية وتم تركيبه بالمختبر الخاص به واختباره واجراء تشغيل مبدئى له استعدادا لاستخدامه فى اجراء تجارب وابحاث معملية فى مجال اتصالات وعلوم الفضاء من قبل الطلبة والهيئة المعاونة وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وتعمل وزارة التعليم العالي خلال برنامج علوم الفضاء علي التعاون مع الجهات الخارجية ذات الخبرة المتميزة في مجال الفضاء، وعقد اتفاقيات مع الجامعات والمراكز البحثية بهدف تكوين قاعدة أكاديمية بحثية تطبيقية تتفق مع أهداف برنامج الفضاء الوطني، واستكمال قاعدة بيانات الباحثين والمتخصصين في مجالات الفضاء المختلفة.