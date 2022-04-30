عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| تعرف على أسباب عدم رؤية هلال شهر شوال.. رئيس جامعة بنها: رفع حالة الطوارئ بالمستشفيات الجامعية استعدادًا لـ عيد الفطر

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

هندسة حلوان تكشف اهداف برنامج علوم الفضاء

 

صرح  الدكتور محمد المسلاوي عميد هندسة حلوان  حول برنامج علوم الفضاء و القمر الصناعي التعليمي الذي تسلمته الكلية  أن  برنامج الفضاء المصري يهدف إلى بناء القدرات البشرية والعلمية، والمساعدة في تطوير البنية التحتية والتطوير الصناعي، وبناء أنظمة المهام الفضائية، واستكشاف الفضاء الخارجي، والتعاون مع وكالات الفضاء الأجنبية . 

 


تعرف على أسباب عدم رؤية هلال شهر شوال 1443 هـ

أعلنت دار الإفتاء المصرية، نتيجة استطلاع هلال شهرِ شوال لعام 1443 هجريا بعد غروب شمس يوم السبت التاسع والعشرين من شهر رمضان لعام 1443 هجريا، الموافق الثلاثين من شهر أبريل لعام 2022 ميلاديًّا بواسطة اللجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.  

 

فلكيا عيد الفطر الإثنين.. رؤية هلال شوال اليوم مستحيلة

 

ينتظر جموع المصريين اليوم بعد صلاة المغرب،  رؤية هلال شهر شوال لمعرفة موعد انتهاء شهر رمضان، وتحديد أول أيام عيد الفطر المبارك 2022، ومن المقرر أن يتم تحري رؤية هلال شهر شوال اليوم مع غروب الشمس.

 

رئيس جامعة بنها: رفع حالة الطوارئ بالمستشفيات الجامعية استعدادًا لـ عيد الفطر

 

أعلن الدكتور جمال سوسة رئيس  جامعة بنها ، عن رفع حالة الطوارئ بالمستشفيات الجامعية استعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك.

 

7 مايو امتحانات النقل و14 الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ

 

أعطى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ توجيهاته لوكيل وزارة التربية والتعليم، محمد عبد الله، بضرورة إنهاء كافة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021\2022 والتي تنطلق عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، مشدداً على أهمية الانتهاء من كافة أعمال النظافة، خاصة دورات المياه، مع تنفيذ أعمال التعقيم والتطهير وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وتجهيز القوائم الامتحانية، مع ضرورة توافر مبردات المياه ووسائل التهوية الجيدة والإضاءة لخلق الأجواء المناسبة أمام أبنائنا الطلاب لأداء امتحاناتهم في سهولة ويسر.

التربية والتعليم اخبار التعليم وزارة التربية والتعليم حالة الطوارئ المستشفيات الجامعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بث مباشر من دار الإفتاء .. إعلان نتيجة رؤية هلال شوال وأول أيام عيد الفطر

موعد عيد الفطر 2022 فلكيا وشرعا..دار الإفتاء تحدد أول أيام شهر شوال

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 30 أبريل 2022

زكاة الفطر للفرد .. مفتي الجمهورية يحدد القيمة وكيفية إخراجها

دولة إسلامية تعلن الأحد أول أيام عيد الفطر

فضل آخر ليلة في رمضان..أسرار عظيمة يغفل عنها الكثيرون لسه الفرصة قدامك

دعاء آخر جمعة في رمضان 2022.. ردده ولا تتركه يفوتك

النائب العام: إحالة المتهم بالتعدي على فرد أمن في المقطم للمحاكمة العاجلة

ترشيحاتنا

أعداء.. أحمد موسى : مصر تتسع للجميع ماعدا الاخوان الذين قتلوا أبناءنا|فيديو

خبير اقتصادي: متوقع زيادة الاستثمار في المشروعات الخضراء لـ60 تريليونًا خلال 2022

كورونا يثير مخاوف الصحة العالمية|ماذا فعلت الصين للحد من الوباء بعيد العمال

إختصاصات مجلس إدارة المناطق الاستثمارية طبقا للقانون .. تعرف عليها

"وثائقية" .. الحلقة الأخيرة من الاختيار٣ برؤية الكاتب الصحفي أحمد الدريني

المؤبد وغرامة نصف مليون جنيه.. عقوبات رادعة لمكافحة الإتجار بالبشر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفاجأة الكبير أوي.. هل يستضيف مهرجان المزاريطة نجوما من هوليوود؟

ابنة فتحي عبد الوهاب وخضة شيرين رضا.. أبرز لقطات مهرجان المزاريطة السينمائي

مع اقتراب العيد.. تعرف على أنواع الترمس وطريقة عمله

بعد تويتر.. إيلون ماسك يعلن شراء كوكاكولا وماكدونالدز

فيديو

العتق من النار.. ماذا يحدث في آخر ليلة من رمضان؟ |فيديوجراف

ينافس الجونة.. لماذا غضب فنانون من مهرجان المزاريطة السينمائي؟.. وساويرس: «معزمنيش»

نهاية لم يتوقعوها .. غلق قناة مكملين وطرد طاقم العمل من تركيا

كيف هددت روسيا بريطانيا بالنووي بشكل صريح عبر تليفزيونها الرسمي

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

د. ضياء الدين صبري يكتب: دلائل اقتصادية في شهر الصيام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بقلم إلهام أبو الفتح

كل عام ومصر بخير

مديحة عاشور

"أحلام سعيدة" نجاح جماهيري وتميز فني

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٣) إفطار الأسرة المصرية

كريمة أبو العينين

صدقة الفنان

محمود ضاحي الجلاد

إبداع عبد الرحيم كمال في "جزيرة غمام"

عبدالمعطى أحمد

"تم البدر بدرى" أغنية الوداع

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٢) .. توشكى الخير

خالد جمال

فاتن أمل حربي.. المسلسل الأهم رغم الهم والغم

اﻟﻤﺰﻳﺪ