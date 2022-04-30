أخبار التعليم| تعرف على أسباب عدم رؤية هلال شهر شوال.. رئيس جامعة بنها: رفع حالة الطوارئ بالمستشفيات الجامعية استعدادًا لـ عيد الفطر

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

صرح الدكتور محمد المسلاوي عميد هندسة حلوان حول برنامج علوم الفضاء و القمر الصناعي التعليمي الذي تسلمته الكلية أن برنامج الفضاء المصري يهدف إلى بناء القدرات البشرية والعلمية، والمساعدة في تطوير البنية التحتية والتطوير الصناعي، وبناء أنظمة المهام الفضائية، واستكشاف الفضاء الخارجي، والتعاون مع وكالات الفضاء الأجنبية .



تعرف على أسباب عدم رؤية هلال شهر شوال 1443 هـ

أعلنت دار الإفتاء المصرية، نتيجة استطلاع هلال شهرِ شوال لعام 1443 هجريا بعد غروب شمس يوم السبت التاسع والعشرين من شهر رمضان لعام 1443 هجريا، الموافق الثلاثين من شهر أبريل لعام 2022 ميلاديًّا بواسطة اللجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

ينتظر جموع المصريين اليوم بعد صلاة المغرب، رؤية هلال شهر شوال لمعرفة موعد انتهاء شهر رمضان، وتحديد أول أيام عيد الفطر المبارك 2022، ومن المقرر أن يتم تحري رؤية هلال شهر شوال اليوم مع غروب الشمس.

أعلن الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها ، عن رفع حالة الطوارئ بالمستشفيات الجامعية استعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك.

أعطى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ توجيهاته لوكيل وزارة التربية والتعليم، محمد عبد الله، بضرورة إنهاء كافة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021\2022 والتي تنطلق عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، مشدداً على أهمية الانتهاء من كافة أعمال النظافة، خاصة دورات المياه، مع تنفيذ أعمال التعقيم والتطهير وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وتجهيز القوائم الامتحانية، مع ضرورة توافر مبردات المياه ووسائل التهوية الجيدة والإضاءة لخلق الأجواء المناسبة أمام أبنائنا الطلاب لأداء امتحاناتهم في سهولة ويسر.