رئيس جامعة بنها: رفع حالة الطوارئ بالمستشفيات الجامعية استعدادًا لـ عيد الفطر

أعلن الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها ، عن رفع حالة الطوارئ بالمستشفيات الجامعية استعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك.

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وشدد رئيس الجامعة على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، وتواجد جميع التخصصات الطبية وفرق التمريض طوال أيام العيد لاستقبال أى حالات مرضية ، مؤكدا على حسن معاملة المرضى وذويهم والمساهمة فى تخفيف المعاناة عنهم.

وأوضح الدكتور جمال سوسة أن الجامعة تولى اهتماما كبيرا بالمستشفى الجامعى لاستمرار تقديمها خدمة طبية وتعليمية متميزة لأهالى القليوبية والمحافظات المجاورة.

من جانبه، قال الدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية، إنه تم رفع درجة الاستعداد بأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة وتوفير كميات كافية من أكياس الدم ومشتقاته للتعامل مع الحالات الطارئة.

وتابع أنه تم تشكيل غرفة عمليات داخل المستشفى لتلقى أى بلاغات على مدار الساعة، بالإضافة إلى تنظيم الإجازات والراحات والعمل على تواجد الأطباء وأطقم التمريض ومضاعفة النوبتجيات على كافة المستويات خلال إجازة عيد الفطر المبارك لتقديم الخدمة العلاجية اللازمة للمترددين على المستشفى الجامعى.